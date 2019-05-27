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Şenol Güneş: Yabancı sayısı çok fazla

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş, yabancı sınırı ile ilgili olarak "Yabancı sayısı sürekli tartışılıyor. Alt liglere baktığınızda da 3-4 tane oyuncu kulübede. Bugün için de sayı fazla. Parametreler vardı, hiç uygulanmadı. Düşürülebilir. Kriterler önemli. Üretimi yapmamız lazım" ifadelerini kullandı

Şenol Güneş

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş'in yabancı sınırı hakkındaki sözleri dikkat çekerken konuşmasından satırbaşları şöyle:

"HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ"

"Oynayacağımız iki hazırlık maçında daha önce çağırıp oynatamadığımız oyuncularımızı denemek istiyoruz. Davet edilmeyen oyuncular da zamanı gelince bizimle birlikte olacaklar. Kadrodaki oyuncularımızın ellerinden gelenin en iyisini yapmasını bekliyoruz. Çağırılmayanlardan da kendilerini hazır tutmalarını istiyoruz. Herkes kendi görüşünü söyleyebilir. Saygı ve sevgi çerçevesinde olması önemli. Oyuncularımız hem özgür hem sorumluluk sahibi olacaklar. Tek vücut olacağız, farklılıklardan nefes alacağız. Pes etmeyen, hırslı ve izleyenlere keyif veren bir futbol oynayacağız. Birlikte olursak başaramayacağımız şey yok. Herkesi kucaklayacağız. Geçmişten dersler çıkarıp geleceğe bakacağız."

"YENİ DÖNEME HENÜZ BAŞLAMADIM"

"Ben yeni döneme henüz başlamış değilim. Beşiktaş’tan yazılı izinli olarak geldim. Ben şu anda TFF’nin eski yönetimiyle devam ediyorum. Seçim var. Yeni gelen TFF ile konuşuruz. Ondan sonra 4 yılı tekrar konuşuruz. Şu anda Yunanistan, Özbekistan maçında neleri düşünüyoruz, Türk futbolunda neler oluyor onlara bakıyoruz. Milli oyuncular bize ait değil. Kulüp oyuncuları. Bunların organizasyonu başka bir şey. Daha önce kulüp antrenörlüğü yaptım. Tek yönde çalışmayı daha doğru buldum. Şu gün itibarıyla milli takımın bir kadrosu var. Yeni katılanlar olacak. Avrupa Şampiyonası’na katılırsak birinci basamağa gelmiş oluruz. Sonra grupları düşünürüz. Dünya Kupası’na da katılmak istiyoruz. 10 seneye damga vurabileceğimizi düşünüyoruz. Oyuncularımızın sorumlulukları olsun. Bu yolda her şey yolunda gitmeyebilir. Önümüzde taşlar olabilir. Bunlar engel değil, basamaktır. Önünüz aydınlanabilir. 4 yılda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’na katılmayı arzu ediyorum."

"BU JENERASYON 10 YILA DAMGA VURABİLİR"

"Bu jenerasyonun önümüzdeki 10 yıla damga vuracabileceğini düşünüyorum. Ancak her şey toz pembe değil. Karamsar da değiliz. Her engel sizi geliştirir. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılabilirsek, 2022 Dünya Kupası'na da katılabiliriz. Hedefimiz iki maçtan 6 puan almak. 4 puan alırsak çok iyi, 3 puan alırsak iyi olur. 2 maçımızda 2 puan da fena olmayabilir. Ama öyle bir durum olur ki, 1 puan bile güzel olmuş olur. Sezon sonu üst üste hiç oynayamayan var, çok fazla oynayan var. Bunların durum tespitini yapacağız. Oyuncuların takım oyununa uyumunu ve kendi performanslarına bakacağım. Bazen yanılmalar olabiliyor. Cenk hiç oynamamışken, oynattığımız iki maçta çok iyiydi.

"GURBETÇİLERİ BİZE KİMSE BIRAKMIYOR"

"Fransa'nın çok iyi oyuncuları var. Acaba kadroları hakkında ne diyorlar merak ediyorum. Her tarafta oyuncuları var. Fransa ve İzlanda maçlarını çok önemsiyorum. Bu maçların daha gündemde olması normal. Almanya sizden Bruma diye bir oyuncu alıyor. Ne için alıyor? Yatırım için alıyor. Biz onlardan yaşlı, futbol hayatının sonuna gelmiş oyuncular alıyoruz. Sonra siz o takımlarla yarışmak istiyorsunuz. Gurbetçileri kimse bize bırakmıyor ki. Oyuncu biraz iyiyse, isterlerse onlar alıyor zaten. Oyuncu da Almanya'yı isterse gidiyor. Futbolcu düşünüyor, kararını veriyor saygı duyuyorum. Geçen sefer 'Gökhan'ı niye almadın' dediniz. Alamadık ama şimdi aldık. Şimdi daha mı iyiydi? Hayır. İyi olanlar zamanı gelince değerlendirilecek. Bursaspor'da Okan Yılmaz vardı, gol kralı oldu kadroya almadım. Konfederasyon Kupası'nda aldım. Sonra kayboldu gitti.

"YABANCI SAYISI DÜŞÜRÜLEBİLİR"

"Yabancı sayısı sürekli tartışılıyor. Alt liglere baktığınızda da 3-4 tane oyuncu kulübede. Bugün için de sayı fazla. Parametreler vardı, hiç uygulanmadı. Düşürülebilir. Kriterler önemli. Üretimi yapmamız lazım. Dışarıdan oyuncu alıyorsunuz. Yabancı oyuncu alanlar ne kadar para verdi, bırakmak için ne kadar para verdi? Bir araştırılsın. Oradan çıkan parayla Türk futboluna yeni yatırım yapabilirsiniz. Sahada oynayan yabancı sayısı düşürülebilir. Hocam sen bir dene genç oyuncuyu diyorlar. Burası sadece deneme yeri değil. Oyuncular iyi eğitim almalı. Elimizde bir oyuncu grubu var. 2 hazırlık maçında neler olacağını göreceğiz. Avrupa Şampiyonası’na katılırsak bazı sorunları çözmek de kolaylaşır. Coşku ve heyecan farklı olur. Antalya ve Alanya’da taraftarların maça gelip, o sıcaklığı göstermelerini bekliyorum. Herkes futbol oynamak için gelsin. Konya taraftarlarını da saygıyla selamlıyorum. O desteği yine görmek istiyorum. Teşekkür ediyorum."

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