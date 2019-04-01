Şenol Kazancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, 31 Mart yerel seçimlerin ardındnan merak konusu oldu.

ŞENOL KAZANCI KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA?

1975 İstanbul doğumlu olan Şenol Kazancı aslen Trabzonludur.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Kazancı ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

TVNET haber kanalının genel yayın yönetmenliğini yapan Kazancı 2011 yılına kadar aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi'nde de yazarlık yaptı.

Kazancı 2011 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirilen Kazancı eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Şenol Kazancı evlidir. Zeynep ile Ayşe’nin babasıdır.

ANADOLU AJANSI HAKKINDA

Anadolu Ajansı, merkezi Ankara'da bulunan uluslararası Türk haber ajansı. Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de kurulmuştur.

Anadolu Ajansı, Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar'ın fikir öncülüğünde, 6 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce, Ankara'da kurulmuştur. Ajans Meclis'in çıkardığı ilk yasaları duyurur.

Mustafa Kemal Paşa imzalı Anadolu Ajansı'nın kurulduğuna ilişkin genelge günümüz Türkçesiyle şöyledir:

İslam'ın canevi olan Osmanlı Saltanatı merkezinin düşman işgaline geçmesi, bütün ülke ve ulusumuzun en büyük tehlikeyle karşılaşması sonucu olarak bütün Rumeli ve Anadolu'nun giriştiği ulusal ve kutsal savaşım sırasında, Müslüman kişilerin iç ve dış en doğru havadisle aydınlanmalarının zorunlu bir gereksinme olduğu önemle göz önüne alınmış, bunun sonucu, burada en yetkili kişilerden oluşan bir özel kurul yönetiminde, Anadolu Ajansı (AA) adı altında bir kurum kurulmuştur. Anadolu Ajansı'nın en hızlı araçlarla vereceği havadis ve bilgi aslında Temsilciler Kurulumuzun belgeli ve asıl kaynaklarının sonucu olacağı için bu ajans bildirimlerinin oraca ve özellikle Müdafaa-i Hukuk örgütümüzce dahi seçilecek caddelere ve toplanılacak yerlere asılması, dağıtımı, dahası bucak ve köylere dek ulaştırılması yolunda, olabildiğince çok yayınlanabilmesi için ivedili düzenlemeler yapılması, sonucundan da bilgi verilmesi önemle rica olunur.:

Ajansın ilk bürosu Milli Mücadele'nin ilk karargahı olan Ziraat Mektebi binasında ayrılan bir bölüm olmuştur. Halide Edip Adıvar'a ayrılan ve büyük sofaya açılan dar ve uzun odalardan birisi ajansın bir nevi bürosu haline gelir. Odada büyük bir yazıhane, dosya raflar, sandalye ile birlikte 2 masa ve bir de eski yazı makinesi bulunmaktadır. Burada Adıvar İngilizce gazetelerin siyasete kaçan kısımlarını tercüme etmekte, Mustafa Kemal Paşa'nın katibi Hayati Beyin getirdiği telgraflar arasında, Anadolu Ajansı veya Hakimiyeti Milliye gazetesi için lazım olan parçaları kesmekte ve Mustafa Kemal Paşa'nın diğer muhaberatına ait yazıları hazırlamaktaydı.

Günün zor şartları altında kurulan Anadolu Ajansı, ilk haberlerini servis etmeye 12 Nisan 1920 tarihinde başlar. Hem yurt içinden hem de yurt dışından haberlerin yer aldığı ilk bülten şu şekildedir:

Devlet Merkezimizin düşman işgali altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli'nin Müdafaa-i Hukuk azim ve kararlılığı içinde yiğitçe harekete geçtiği şu sıralarda din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlamak için kurulan Anadolu Ajansı bugünden itibaren göreve başlıyor. Bugün alınan haber ve bilgilerin oralarda da mümkün olduğu kadar fazla kimse tarafından okunup bilinmesi gereğini arz ve açıklamaya yer yoktur. Bu amaçla oralarda dahi özel örgütler meydana getirerek her gün vereceğimiz bilgilerin telgrafhane kapılarında siyah levhalar üzerine yazılması ve yeterli araç olan yerlerde basılması, yayınlanması ve dağıtılması, nahiyelere ve hatta köylere kadar gönderilmesi hususlarının yerine getirilmesini hepinizin vatan ve millet sevgisinden ve yardımlarından rica ederiz. Bu başlangıçtan sonra, bugünkü son bilgiler aşağıdadır...

Ajansın kuruluşu resmi bildirgelerle tüm yurda duyurulmaya çalışılmıştır.

Ajans, 2 Mart 1925 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi ile özerk statüye geçmiştir.

18 Kasım 2012'de Anadolu Ajansı'nın Arapça Haberler Koordinatörlüğü'nün, Kahire merkezli Arapça Haberler Bölge Müdürlüğü açıldı. Müdürlük Tahrir Meydanı yakınlarındadır

22 Ocak 2013'te, ajansın Beyrut şubesi açılmıştır. Şubenin açılışında "Arap Uyanışı" başlıklı fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.

30 Mayıs 2013'te, Mavi Marmara saldırısının 3. yıldönümünde, ajansın Gazze şubesi resmi olarak açılmıştır. 180 metrekarelik ofisi olan ve 6 muhabir çalışan şube 15 Nisan 2012'ten beri faaliyette idi

Anadolu Ajansı, ürettiği haber metinleri, analizleri, fotoğraf, grafik, ses ve video ürünlerinden oluşan ürünlerini, medya kuruluşları, gazeteler, online platformlar, web siteleri, televizyon kanalları, radyo istasyonları, kamu ve özel kuruluşlara sunmaktadır.

Anadolu Ajansı bugün, Türkçe, İngilizce, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça),Arapça, Farsça, Rusça, Fransızca, Kürtçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere 10 dilde yayın yapmaktadır. Ayrıca, Rusya'daki ITAR-TASS, Japonya KYODO ve Arnavutluk ATA haber ajanslarıyla yeni anlaşmalara imza atmıştır.