        Senoz Vadisi, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapacak - Motor Sporları Haberleri

        Senoz Vadisi, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapacak

        Rize'deki Senoz Vadisi, en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyona, 8–9 Kasım 2025 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle ilk kez Rize'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 22:34 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:34
        Senoz Vadisi, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapacak
        Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı olan ünlü Senoz Vadisi, 8–9 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nı ağırlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek şampiyona, Karadeniz’in en özel vadilerinden biri olan Çayeli Senoz Vadisi’nde doğa, spor ve adrenalini bir araya getirecek. Karadeniz Bölgesi’nin en güzel doğal vadilerinden biri olan Çayeli Senoz Vadisi, eşsiz doğası, geleneksel mimarisi ve zengin ekosistemiyle hem doğaseverlerin hem de spor tutkunlarının yeni gözdesi olacak. Vadinin iki yanında uzanan yoğun orman örtüsü, şelaleler, yaylalar ve dağ köyleri; sporculara ve izleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak.

        EKOTURİZMİN KALBİNDE SPOR TURİZMİ HEYECANI

        Ülkemizin biyolojik çeşitliliği en yüksek alanlarından biri olan Senoz Vadisi, sahip olduğu konum, iklim ve mikro ekosistem sayesinde hem ekoturizm hem de spor turizmi açısından büyük potansiyele sahip. Bu özel organizasyonla birlikte, vadi ilk kez ulusal çapta bir spor etkinliğine ev sahipliği yaparak bölgenin tanıtımında önemli bir adım atacak.

        VALİ BAYDAŞ: RİZE’NİN DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TÜM ÜLKEYE TANITACAĞIZ

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada;

        “2023 yılından Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla “Spor Turizminde Marka Şehir Rize” temasıyla düzenlediğimiz “Rize Spor Turizmi Çalıştayı’nın” meyvelerini bir bir toplamaya devam ediyoruz. Bunun bir örneği de Çayeli Senoz Vadisinde gerçekleştireceğimiz Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası olacaktır. Rize’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Çayeli ilçemizde yer alan Senoz Vadisi, ülkemizin en özel ekosistemlerinden birine sahiptir. Zengin endemik bitki örtüsü, yemyeşil ormanları, berrak dereleri ve mistik doğasıyla Senoz Vadisi, sadece Rize’nin değil, Türkiye’nin de saklı cennetlerinden biridir. Bu eşsiz coğrafyada gerçekleştirilecek olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu şampiyona, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, sıfır atık prensibi ile doğayı koruyarak sporu yaşatmanın da en güzel örneklerinden biri olacaktır. Senoz Vadisi sporculara eşsiz bir parkur deneyimi sunarken, doğaseverlere de görsel bir şölen yaşatacaktır. Bu sayede hem bölgenin endemik bitki türleri ve ekolojik zenginliği tanıtılacak, hem de spor turizmi aracılığıyla Rize’nin doğal değerleri daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Spor turizminin her geçen gün gelişmesi, hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de gençlerimizin spora yönelmesine vesile olmaktadır. Biz de bu özel etkinlikle doğayı, sporu ve turizmi bir araya getirerek Rize’nin marka değerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, doğayla iç içe bir spor deneyimi yaşamak ve Senoz Vadisi’nin eşsiz güzelliklerini keşfetmek üzere bu özel şampiyonaya davet ediyorum” dedi.

        Fotoğrafseverlerin, kamp tutkunlarının ve doğa yürüyüşü meraklılarının uğrak noktası olan Senoz Vadisi, bu kez motor sporları tutkunlarını ağırlayacak. Etkinlik boyunca hem ekstrem hem de adrenalin dolu anlar bir arada yaşanacak.

