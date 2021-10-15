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TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'siyasi cinayetler' tartışması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Dedikodu kabilinden konuşmak, siyaset malzemesi oluşturmak tehlikeli ve yanlıştır. Bence Türkiye'de terör örgütlerinin arzu ettiği bir iştir bu dedikoduyu konuşmak" ifadelerini kullanan Şentop, şunları söyledi:

"Şu kastediliyorsa, bakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız, siyasi partilerin genel başkanları güvenlik güçlerimiz tarafından korunur. Aynı zamanda istihbari boyutlarıyla bilgiler geldiği takdirde değerlendirilir, gerekli tedbirler alınır. Bazı günler böyle duyumlar geliyor. Güvenlik güçleri yapılması gerekenleri değerlendirip, sonuca ulaştırıyorlar. Bu tür şeyleri küçük, büyük kamuoyuna taşıyıp, dedikodu kabilinden yansıtılmasını doğru bulmam. Herkesi sorumluluğa davet ediyorum. Böyle bir ortama müsaade edilmez.

Türkiye'de bu anlamda tedirginlik ortamı oluşturmak için gündeme getiriliyor. Bizim sorumluluk içinde hareket edip, böyle bir havanın oluşmasına katkı sunacak adımları atmamamız gerekir.

Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor.Terörün en önemli kaynağı sınırlarını tam kontrol edemeyen komşularımızın bulunduğu topraklar. Suriye bu bakımdan önemli merkez haline geldi. Irak'ın kuzeyinde konuşlanan terör örgütü mensupları Türkiye'ye gelerek terör eylemleri gerçekleştiriyorlar. Bununla ilgili uzun zamandır mücadele ediyoruz. Terör örgütlerinin eylem yapmasını beklemek yerine onların bulunduğu yerde imha etmek yeni konsepttir. Türkiye gerekeni yapıyor, yapmaya da devam edecektir."