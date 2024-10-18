Şenyaşar davasında tutuklu sanıklara tahliye kararı

Şanlıurfa'da Şenyaşar ve Yıldız ailelerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu 4 sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri öncesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarıyla Şenyaşar ailesi arasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan kavgada, Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetti. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi ise yaralandı.

İşyeri ve hastanede yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturmada ayrı ayrı yürütülen 'iş yeri' ve 'hastane' dosyaları birleştirildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 4’ü tutuklu 30 kişinin yargılanması devam edildi. Tutuklu sanıklar Fadıl Şenyaşar, Enver Yıldız, Mekail Şimşek ve Celal Yıldız da tutuldukları cezaevlerinden duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma savcısı, tutuklu bulunan tüm sanıkların tahliyesini ve kovuşturmanın genişletilmesini talep etti. Sanıkları dinleyen ve avukatların taleplerini alan mahkeme, tutuklu sanıklar Fadıl Şenyaşar, Enver Yıldız, Mekail Şimşek ve Celal Yıldız hakkında tahliye kararı verdi.