Hamur ve tatlıların olmazsa olmazı şerbettir. Ana malzemesi su, şeker ve limon olsa da yapılışında bazı detaylar vardır. Şerbetin şekerlenmemesi ve tatlıyı çok fazla yumuşatmaması için püf noktalarına dikkat edilmesi gerekir.

Kaç Kişilik: 6-8

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Şerbet İçin Gereken Malzemeler:

4 su bardağı su

5 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Şerbet Yapılışı:

Suyu ve şekeri tencereye alın.

Orta hararetli ısıda, şeker eriyene kadar karıştırın.

Kaynamaya bırakın.

Fokurdamaya başladıktan sonra altını kısıp, 15 dakika daha kaynatın.

Limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.

Bir müddet daha kaynatın.

Şerbetiniz hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Tatlı şerbetinin en önemli püf noktası kaynatma süresidir.

Hazırlayacağınız tatlı hiçbir surette, 20 dakikadan fazla kaynatmamalısınız.

Ortalama olarak, 10 ile 20 dakika arasında kaynatılırsa mükemmel bir kıvamda olur.

Evinizde limon yoksa limon tuzu kullanabilirsiniz.

Şerbetinizden bir damla parmağınıza aldığınızda dağılmıyorsa olmuş demektir.