Sercan Badur ABD'de ameliyat oldu
Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan oyuncu Sercan Badur, safra kesesinden operasyon geçirdi
Giriş: 04.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:06
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'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı 'Necati' karakteriyle tanınan Sercan Badur, bir süredir yaşadığı New York'ta ameliyat oldu.
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Sercan Badur, paylaştığı fotoğraflara; "Üzülme safra kesem, beni terk eden ilk kişi sen değilsin. Hâlâ apandisitimi özlüyorum" notunu düştü.
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Sercan Badur'a meslektaşlarından 'geçmiş olsun' mesajları geldi.