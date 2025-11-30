Habertürk
        Serçe parmağınızın şeklinde bir yamulma var mı? Bilim bunu "Smartphone pinky" olarak adlandırıyor: Sebebi de telefonunuz!

        Serçe parmağınızın şeklinde bir yamulma var mı? Bilim bunu "Smartphone pinky" olarak adlandırıyor: Sebebi de telefonunuz!

        Telefonunuzla mesajlaşırken veya sosyal medyada gezinirken serçe parmağınızın şekli değişti mi? Artık uzmanlar bu durumu "smartphone pinky" olarak adlandırıyor. Peki, serçe parmağımız gerçekten telefon kullanımı nedeniyle mi değişiyor?

        Giriş: 30.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.11.2025 - 10:30
        1

        Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi, fakat uzun süre kullanımı el ve parmak sağlığımızı etkileyebiliyor. “Smartphone pinky” adı verilen fenomen, özellikle serçe parmağınızda oluşan belirgin deformasyonları işaret ediyor. İşte detaylar!

        2

        SMARTPHONE PINKY NEDİR?

        Smartphone pinky, akıllı telefonları tek elle tutarken serçe parmağınızın altında oluşan hafif çöküntü veya eğrilik olarak tanımlanıyor.

        3

        Tıbbi olarak resmi bir tanı olmamakla birlikte, el uzmanları bu durumun giderek daha sık görüldüğünü belirtiyor. Serçe parmağınız, telefonu desteklemek için sürekli baskıya maruz kaldığında, küçük eklem ve yumuşak dokularda deformasyon oluşabiliyor.

        4

        BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Serçe parmağınızda oluşan bu eğrilik veya çöküntü dışında farklı belirtiler de görülebilir. Bunlar arasında parmak ve el ağrısı, uyuşma, sertlik, tırnak kenarında küçük nasırlar veya topaklar, güç kaybı ve parmağı tamamen düz açamama yer alıyor.

        5

        NEDEN OLUYOR?

        Telefonların tek elle tutulması sırasında serçe parmağınız yük taşıyıcı bir destek olarak kullanılıyor. Bu durum, el ve bilek eklemlerinde tekrar eden zorlanmalara ve uzun vadede küçük deformasyonlara neden olabiliyor. Ayrıca, parmaklar ve bilekte sürekli gerilip bükülme, tendon iltihapları ve sinir sıkışmalarına yol açabiliyor.

        6

        OLASI RİSKLER VE TEDBİRLER

        Genellikle smartphone pinky ciddi bir sağlık sorunu yaratmasa da, ihmal edildiğinde sinir tahrişi, kavrama zayıflığı ve uzun vadeli el rahatsızlıklarına neden olabiliyor.

        7

        Uzmanlar, her iki elin de kullanılmasını, telefon tutuş süresinin sınırlanmasını, telefon standı veya tutucu kullanımını ve sesli komutları aktif hale getirmeyi öneriyor.

        Kaynak: Health, Cleveland Clinic

