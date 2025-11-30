Serçe parmağınızın şeklinde bir yamulma var mı? Bilim bunu "Smartphone pinky" olarak adlandırıyor: Sebebi de telefonunuz!

NEDEN OLUYOR?

Telefonların tek elle tutulması sırasında serçe parmağınız yük taşıyıcı bir destek olarak kullanılıyor. Bu durum, el ve bilek eklemlerinde tekrar eden zorlanmalara ve uzun vadede küçük deformasyonlara neden olabiliyor. Ayrıca, parmaklar ve bilekte sürekli gerilip bükülme, tendon iltihapları ve sinir sıkışmalarına yol açabiliyor.