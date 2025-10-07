Serçe yavrusu Kıvılcım, emekli hemşirenin yoldaşı oldu

"KIVILCIM, ASLINDA BİR YERDE UMUDUN KIVILCIMI"

Karavanla gezdiği yerde çıkan orman yangını nedeniyle kuşa Kıvılcım adını koyduğunu dile getiren Can, şöyle devam etti:

"Orman yangınından etkilendiğim için bu ismi koydum. Bir de bir kuş yuvadan düşüyor, hayatı bitmiş sayılıyor, sonra kedi geliyor. Çok daha korkunç bir şey ağzına alıyor. Hayatı yine bitmiş sayılıyor. Sonra bir armağan gibi kedi kuşu önüme bırakıyor. Kıvılcım, aslında bir yerde umudun kıvılcımı. En kötü zamanda bile yaşamaktan, mücadele etmekten vazgeçmememiz için bir işaret gibi geldi bana. Kıvılcım, çok sayıda badire atlattı ama şimdi hayatta ve mutlu. Bir süre sonra da hak ettiği gibi özgür yaşamına kavuşacak."