Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı: Beşiktaş, iyi insan olmayı pusula edinmektir - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: Beşiktaş, iyi insan olmayı pusula edinmektir

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın Çamlıca Kampüsü'nde gerçekleştirilen yeni yıl törenine katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:54 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş, iyi insan olmayı pusula edinmektir"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK-Kabataş Vakfı Okulları’nın Çamlıca Kampüsü’nde gerçekleştirilen yeni yıl töreninde BJK-Kabataş Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, idari personeli, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

        Organizasyonda Başkan Serdal Adalı'ya siyah-beyazlı camianın genel sekreteri Uğur Fora da eşlik etti.

        Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Adalı, şunları söyledi:

        "Bugün burada sizlerle bir arada olmak, benim için sıradan bir ziyaretin çok ötesinde. Büyük bir gurur ve tarif edilemez bir mutluluk kaynağı. Şu an karşımdaki bu pırıl pırıl gözlere baktığımda; sadece bugünü değil, hayal ettiğimiz o aydınlık geleceği görüyorum. Ülkesine ve camiasına hizmet etmeyi hayatının merkezine koymuş biri için; Beşiktaş vizyonuyla harmanlanmış, Atatürk ilkelerine bağlı, sorumluluk sahibi ve çalışkan bir gençliğin yetiştiğini görmekten daha büyük bir ödül olamaz.

        Sevgili gençler, sizler Türkiye’nin sadece yarını değil, bugün sahip olduğu en büyük güçsünüz. Dünyayı okuyan, sorgulayan, üreten ve asla pes etmeyen o irade tam burada. Hissedebiliyorum. Unutmayın ki burada; Büyük Atatürk’ün rehberliğinde, Beşiktaş ve Kabataş’ın ortak ruhuyla yetişiyorsunuz.

        Beşiktaş demek, iyi insan olmayı pusula edinmektir. Ortak değerler etrafında kenetlenmek, her koşulda gençliğe güvenmek ve Cumhuriyet değerlerini baş tacı etmektir. Bizim en büyük temennimiz; sizin hayatta Beşiktaş’ın örnek ahlakıyla, başarılı birer birey olarak ilerlemenizdir. Sizlerden tek isteğimiz; yeteneklerinizi, burada aldığınız nitelikli eğitimi ve Beşiktaş kültürünü her zaman yüreğinizde taşımanızdır.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir' sözleri, hayat yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatsın ve size her daim güç versin. Şimdi önümüzde emin adımlarla yürüyeceğiniz, fırsatlarla dolu yepyeni bir yıl var. 2026 yılına girerken her biriniz için en büyük dileğim; sağlığınız ve mutluluğunuzla birlikte o 'yorulmama' azminizi asla kaybetmemenizdir.

        Kendinize inandığınız, 'Gelecek benim ve ben yaparım' dediğiniz bir yıl olsun. Şunu da bilmenizi isterim ki; her ne kadar buraya çok sık gelemiyor olsam da yüreğim her zaman sizlerle. Dünyada başka hiçbir milletin sahip olamadığı bir liderin fikirlerine, büyük Beşiktaş ailesinin o koruyucu kanatlarına ve her zaman yanınızda olan Serdal ağabeyinize sahip olduğunuzu asla unutmayın."

        Başkan Serdal Adalı, konuşmasının ardından öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da kontrolden çıkan araç trambüs direğine çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

        Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı