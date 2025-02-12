Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Gedson Fernandes için sözleşme açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adalı, uzun süredir sakatlığı bulunan Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal ve orta sahanın yıldız ismi Gedson Fernandes'in sözleşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ile sözleşme uzatacaklarını açıkladı. Serdal Adalı aynı zamanda Gedson Fernandes'in satılmayacağını ve bonservisinin tamamını almak için Benfica ile görüşeceklerini belirtti.