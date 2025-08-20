Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Eyüpspor maçında yaşanan hakem ve VAR tartışmaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirecek.

Eyüpspor maçında 2-1 kazansa da hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepkisi süren Beşiktaş harekete geçiyor.