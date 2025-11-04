Serdal Adalı'dan toplantı kararı!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu ile bugün saat 18.00'de bir toplantı gerçekleştirecek.
Süper Lig'de sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisini kaybeden Beşiktaş'ta büyük bir üzüntü yaşanırken, başkan Serdal Adalı'dan flaş bir karar geldi.
Genel kurul ve derbinin ardından kızgın olan, büyük üzüntü yaşayan başkan Serdal Adalı'nın dün kulübe gitmediği ortaya çıktı.
HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 18.00'de yönetimini toplantıya çağırdı.
Toplantıda genel kuruldaki ibra kararının ve takımın performansının tartışılacağı öğrenildi.