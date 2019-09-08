Andorra'ya karşı ölüp ölüp dirilmek Türk Milli Takımı'na yakışmadı.

Ozan Tufan'ın 89'daki kafa golü olmasa hiç ama hiç olmaması gereken 2 puan kaybedecektik. Bu duran top golü dışında 50. dakikada Çağlar'ın pozisyonu var bir de ilk devre Yusuf'un kafa vuruşunun direkten dönmesi.. Bu kadar zayıf, sizi hiç geri koşturamayan, sıfır tehditli bir takıma karşı bu kadar az pozisyon üretilmesi sıkıntıdır.

Bunun temelde 3 sebebi var:

1- Dripling ve çalım atabilen oyuncu eksikliği. Misal Cengiz ve Abdülkadir gibi bir isim bu tip rakiplere karşı iş yapardı.

2- Yavaş ve hareketsiz oyun.

3- 2. topları toplayamamak.

Sizi geri koşturamayan ama 11 kişiyle elinden gelen her şeyleri ile savunma yapan bir rakip varsa yapılması gereken şey önde çok hareketli olmak, sürekli top istemek ve dönenleri toplayıp yeniden akın denemek.

Şenol Güneş formasyon olarak her şeyi denese de bence Emre Kılıç yerine Deniz Türüç olabilir miydi diye düşündüm. Hakan Çalhanoğlu'na bu kadar sabredilir miydi o da bir soru. Cenk ve Kenan, son derece hareketsiz ve sırtı rakiplere dayalı edilgen oynadılar.

Bu kadar hareketsiz forvetler rakibin savunma dengesini bozamıyor. Kanatlara da yeterince inemeyince, içeriye kat etmek zorunda kalan oyuncularımızla ceza alanı önünde aşırı bir kalabalık oldu. Bir türlü o kalabalığı aşma yoluna gidilemedi.

İrfan Can dışında etkili olmaya çalışan, çalım deneyen de olmayınca gol tesadüflere kaldı. Duran topta gol gelmese akan oyunda golü bulmamız mümkün değildi.

3 puan çok önemlidir.

Ancak Moldova karşısında daha hareketli ve istekli olmamız gerekli.. O maçta da 3 puan şart. Sonra asıl sınavlar başlayacak. O zamana biz de daha tam kadro ve daha formda olacağız.