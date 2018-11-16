Ali Koç ve Fikret Orman Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2018 "Sporun Geleceği Aydınlık Mı?" panelinde konuştular. Önemli tespitler yaptılar. Toplantıda konuşan başkanların sözlerinden bana kalan 2 sonuç var;
• Bu borçların kapanması mümkün değil. Ülkemizde kulüp sahipliği yok ve olması da çok zor o zaman devletin bir şeyler yapması lazım..
• Tüm sistem baştan aşağı değişecek ve üretim ekonomisine (altyapı) geçilecek..
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Ali Başkan yeniden yapılanma esnasında gerekirse 5 yıl Avrupa'ya gitmemeyi de göze almak lazım dedi ki bu cümle bana göre Ali Koç vizyonu ile uyuşmuyor. Bu "Gerekirse 5 yıl gitmeyelim" önermesi İngiltere örneği üzerinden yapılıyor. 'İngilizler 5 yıl gitmedi sonra Avrupa'nın en değerli ligi oldular' önermesi de doğru değil aslında..
Şimdi neden bu önermenin yanlış olduğunu ve Ali Bey'in tespitinin vizyonla alakası olmadığını anlatmaya geçelim.
1988'deki Heysel faciası sonrası Avrupa Kupaları'ndan 3 yıl men edildi İngiliz kulüpleri. Ancak Margaret Thatcher "Hazır değiliz" diyerek süreyi 5 yıla çıkardı. Döndüklerinde Premier Lig kurulmuştu.. Ancak o dönem bu 5 yıllık yapılanma planı ekonomik değil sosyolojikti. Holiganizmle; bir anlamda Thatcher'ın politikaları ile işlerini, gelirlerinin büyük kısmını ve gelecek ümitlerini yitiren çalışan sınıftaki 'bozulmayla' mücadele amaçlıydı. Bir nevi siyasi amacı vardı yani. Burada, bizde böyle bir durum yok. Öte yandan Premier Lig, Avrupa arenasına gelir gelmez parlamadı. Asıl patlamasını 2000'lerden sonra yaptı. Alex Ferguson'un United'ı ile Avrupa Şampiyonu oldular; ardından yabancı sermaye akışı hızlandı.. Sadece United biraz da Arsenal'in sürüklediği, arada Blackburn'ün bile şampiyon olabildiği bir yapıdan Chelsea; City gibi aktörler çıkmaya başladı. United ve Liverpool satıldı. Yani kaynak girdi.. Ayrıca o ligin çok önemli bir artısı vardı, dil birliği.. Eski sömürgeler müşteri oldu.
Ali Bey haklı, sistem değişmeli.. Ama önce kendi dünyasından, kendi tercihlerinden başlamalı.. Sportif direktöründen scouting ekibinden başlamalı değişmeye değiştirmeye. Hatta Avrupa kupalarına katılmak istemeyen, küçülen ülkelerin hangisinde yılda 1 milyon Euro maaşlı sportif direktör olduğunu da araştırmalı.. Avrupa'ya her sene istikrarla katılmaya çalışan bir takımı olmalı. Evet, doğru finansal sistem, doğru maaş politikası gerekli.. Ama önce hedef.. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman Avrupa olmalı.. Ali Koç da nihai hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabilir.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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