Serdar Ali Çelikler: Belözoğlu sonrası nasıl olmalı?

Ali Koç, basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bir çok konuda soruları yanıtladı. Özelde Emre Belözoğlu ile devam etmeme konusu ana gündem maddelerinden biriydi. Bir kere formada yıldız kullanmama kararını destekliyorum. Saffet Ulusoy'un babası Haluk Ulusoy'a önerisiyle başlayan bu sürecin bitirilmesi doğrudur. Üstelik 59'dan evvel futbol oynanmadığını iddia eden bir TFC yapısı varken. Gelelim hoca konusuna.

Bir kere başkan profili Portekiz ve Alman olarak çizdi. Disiplin eksikliği gördüğünü söyledi. Kapalı savunmaların açılamama sorunu ve ezber oyun modeli konularına değindi. Benim profilim de şu: "Mümkünse en az 1 kez şampiyon olmuş. Şampiyonluğa oynayan takımlarda çalışmış. Uluslararası ilişkileri olan farklı formasyonlar deneyebilen, muhakkak ÇİZİLMİŞ HÜCUM PLANLARI olan. Bir teknik direktör.." Bu profile uyan kimse o olsun. 3 yıllık anlaşılsın ve oyunculara hocanın bir günlük olmadığı anlatılsın. Belözoğlu kaybedilmezse harika olur. Yönetimde, futbol a.ş. de ya da yeniden direktörlük pozisyonunda olursa fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yok eğer gelecek sezondan itibaren hiç bir görevle Fenerbahçe'de olmayacaksa Samandıra'da liyakatin yeniden geleceğine emin olmalıyız. Yabancı hocaya verilecek-önerilecek teknik adamın mevcut ekipten olmaması gerek bence. İkincisi "Emre Abi"leri için oynayan ya da oynamayan bir takım oyuncularla kontratları olsa dahi yolları ayırmak gerek. En azından biriyle.. Ciddi - iş disiplini olan - liyakati ve hiyerarşik düzeni esas alan bir yapı haline gelmesi gerek Samandıra'nın. Bu gerçekleşirse başarı önünde sonunda gelecektir. Bakalım yeni hoca kim olacak. Geldiğinde kendisine önerilerimiz olacak elbette.