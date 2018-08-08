60 binden fazla seyirci önünde henüz oturmamış bir takım için zor bir maçtı. Turun da maçın da favorisi Benfica idi. Cocu'nun bu tur için ekstra taktiklere ihtiyacı vardı. Eldeki mevcut ve mevcudun sağlık durumları itibariyle doğru bir 11 sahadaydı. Dirar tercihi de doğruydu. Cocu'nun planı şuydu, rakip atağa kalktığında mücadele edecekler, 4-6-0'a dönecekler.. Kendileri hücuma kalktıklarında direkt ataklar ve hızlı paslarla pozisyon bulma amacındaydılar. Günümüzde savunma 2 unsurdan oluşuyor. Birincisi rakip set hücumundayken. Bu bölümü çok iyi yaptılar.

2. bölüm ise kaptırdığınız toplara karşı rakibin hızlı ataklarına karşı yaptığınız savunma.. Bunu da iyi yaptilar. Hücum da 2 unsur. Siz sete yerleşirken; rakipten top kaptığınızda.. Sete hiç ama hiç yerleşemediler. Burada santrafor eksikliği net olarak gözüktü. Soldado'dun dahil olduğu zamanlarda; o fizik gücü zayıf Soldado bile santrafor oynamayı bildiğinden topu biraz olsun tutabildiler. Giuliano ise tam hayal kırıklığıydı.

Hücumda rakipten kapılan top ile yapılan hücum konusunda sadece bir deneme yapabildiler. Özetle savunmanın her iki unsurunu da çok iyi yapan Fenerbahçe, hücumun 2 bölümünü de yapamadı. Yine de yenilen gol tamamen bireysel hatadandı. Volkan çıkarabilse muhtemelen 75'den sonra daha da yorulacak Benfica karşısında daha efektif kontralar yakalanabilirdi. Cocu 3 değişikliğin 3'ünde de doğru karar verdi.

Ama takımının hücumda top tutamama sorununa karşı belki Soldado'yu biraz daha önce alabilirdi. Ekici top kullanma konusunda Valbuena'dan biraz daha iyi olsa da gördük ki ayakta duramıyor. Bu şekilde giderse boşa yapılmış bir transfer olacak gibi duruyor. Hasan Ali, Skrtel ve Roman çok iyi oynadı. Isla gol de hata yaptı, çok top kaybı yaptı ama iyiydi. Yorulana kadar Dirar ve Valbuena iyilerdi. Elmas topu bilen çok iyi bir orta alan oyuncusu ama daha cesur olmalı, Barış Alıcı gibi..

Takımın tek şutunu atan adam oldu.. Bu kadar pas hatası ile ve ileride top tutamama sorunu ile maç kazanamazsınız. Bu sorun nasıl çözülür? Turun şifresi bu soruda. Bir kere Soldado muhakkak oynamalı. Giuliano ve Ekici böyle oynayacaksa oynamasınlar. Volkan da 37 yaşında artık bu tip hatalar yapmamayı öğrense iyi olacak. Yönetimi anlıyorum. Ama takıma iyi bir santrafor şart. Bir de sol ayaklı sol çizgi oyuncusu olabilirse fena olmaz.

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