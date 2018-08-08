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Benfica: 1 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU
Benfica - Fenerbahçe maçının dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'da... Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenildi. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada Cervi kaydetti. 2008-2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan Fenerbahçe, büyük özlemi dindirmek için 14 Ağustos'ta Kadıköy’de oynanacak olan rövanş maçında rakibini en az 2 farklı skorla yenmek zorunda! Benfica - Fenerbahçe maçında turu geçen taraf; PAOK - Spartak Moskova maçının galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek. İşte Benfica - Fenerbahçe maçının tüm detayları
07 Ağustos 2018 Salı, 23:03:26 | Güncelleme:
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenildi. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada Cervi kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için rakibini en az 2 farklı skorla yenmesi gerekiyor.
Benfica - Fenerbahçe maçında turu geçen taraf; PAOK - Spartak Moskova maçının galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek. Play-off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe play-off'a ulaşması halinde ilk maçını İstanbul'da oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica karşısında takımını sahaya 4-3-3 dizilişiyle sürdü.
Kalede Volkan Demirel yer alırken, geri dörtlüde Isla, Neustaedter, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, önlerinde ise Giuliano, Valbuena ve Alper Potuk 3'lüsü görev aldı.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Ganalı futbolcu Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Josef de Souza kart cezası, Aatıf Chahechouhe ve İsmail Köybaşı ise sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde Kameni, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli ve Soldado, yedek kulübesinde şans bekledi.
BENFİCALI TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçe'ye ayrılan 3 bin 200 biletten yaklaşık 100'ü satılırken, geri kalan biletler Benfica Kulübüne devredildi. Ev sahibi takımın taraftarları, stadı doldurdu. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
9 YILLIK HASRET
Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.
Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa’ya gidemedi.
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