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Serdar Ali Çelikler: Oynatmayan hakem ve Josef'in arzusu

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 yendi. Goller; Josef de Souza ve Nkoudou'dan geldi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı

Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı

Futbol oynamak isteyen 2 takıma karşı onlara oyun oynatmamak için çırpınan bir hakemin maçını izledik. Dünya Kupası'da yarı final, Şampiyonlar Ligi'nde final yönetmiş bir hakemin çöküşünü izliyorduk bir süredir. Bu maç Çakır için maalesef iflas noktası oldu.

• Arda - Josef mücadelesinde kırmızı gerekirken sarı verdi.
• Rosier 2. sarıdan atılmalıydı; onu atması gerektiğini bildiğinden 1 pozisyon öncesine gidip bambaşka bir faul verdi.
• G.Saray'ın çok ciddi tehlikeli olabilecek bir kontratağını faul nedeniyle kesti.
• Zaten her iki takım için de tehlikeli olabilecek her ama her atağı daha başlamadan bitirdi.
• Diagne'ye gösterilen kırmızı kart tamamen yanlıştı. Bir kere sahipsiz topa ulaşmaya çalışan 2 oyuncunun mücadelesi idi ve Diagne topa dokunmuştu. Montero da topa müdahale etmek için hamle yapmıştı ama Diagne daha erken topa dokunduğundan onun ayağı ile Montero'nun kafası temas etti. Kırmızı olmazdı.

Sonrası yine eyyam yine eyyam.

☆☆

Fatih Terim, kendisi de açıkladığı gibi defansif önlemli bir kadro tercih etmişti. Luyindama hocasının istediği katkıyı verdi ama Şener erken sakatlanıp çıktı. Linnes de defansif olarak iyiydi. Ben Taylan'a yardımcı olsun diye oynatılan Etebo'yu ilk devre bilhassa beğendim. G.Saray, defansif plan için hücumdan feragat etmişti ve zaten bir yan topta Marcao'nun Atiba tarafından kaleye girmeden çıkarılan şutu dışında pozisyon bulamadılar.

Oğuzhan hamlesi ile 3 puanı hedeflediğini gösteren Sergen Yalçın'ın takımı ise Abou'nun da kötü gününde olması dolayısıyla da pozisyon üretemedi. Ama Marcao'nun hatasıyla Larin takımını öne geçirebilirdi. Diagne'nin eksilmesi ile savunmaya daha çok çekilen G.Saray, yine Beşiktaş'a pozisyon vermiyordu ki maçın en iyi ismi Josef nefis bor gol atarak skoru getirdi. Nkoudou'nun golü skoru belirledi.

Beşiktaş artık iyice havaya girer. G.Saray ise 10 kişiyken de 11 kişiyken de sadece 1'er pozisyona girilebilmesini tartışmalı. Terim'im takımı puan kaybetme kredisini de bir miktar daha azalttı.

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