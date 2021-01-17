Süper Lig'de yeni yılın ilk derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşıyor. Siyah-beyazlı takım, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı. Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Cüneyt Çakır

VAR: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, Serdar, Nsakala, Necip, Ljajic, Dorukhan, Kartal, Mensah, Nkoudou, Gökhan

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GALATASARAY: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Belhanda, Arda, Oğulcan, Diagne

YEDEKLER: Fatih, Babel, Linnes, Donk, Kerem, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

> İç sahada 6 maçlık galibiyet serisi

Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi öncesi evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını kazandı. Evindeki ilk iki maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi. Beşiktaş ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

> Evindeki son 4 maçta gol yemedi

Beşiktaş, derbi öncesi evindeki son 4 lig maçındaki iyi savunmasıyla dikkati çekti. Vodafone Park'ta son olarak Medipol Başakşehir'in skor üretmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarını gol yemeden tamamladı.

> Vodafone Park'taki lig maçlarında kalesinde 4 gol gördü

Süper Lig'de rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Beşiktaş, bunların 4'ünü Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda yedi.

Ligde 8 iç saha maçına çcıkan siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatamadı. Bu arada, 17 karşılaşmada rakip fileleri 39 kez havalandıran ve ligin en skorer takımı konumunda bulunan Beşiktaş, evindeki 8 karşılaşmada 21 gol kaydetti.

> Vida ve Mensah sınırda

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY CEPHESİ

> Sarı-kırmızılılarda 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu Beşiktaş'a karşı mücadele edemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir, derbide görev yapamayacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakacak.

> İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Beşiktaş müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

> Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, derbiye ligin en az gol yiyen takımı unvanıyla çıkacak. Ligin geride kalan 18 haftasında 17 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 34 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu kulvarda ligin en çok gol atan üçüncü takımı olan Galatasaray, savunmada ise sadece 14 gol yiyerek ligde kalesini en iyi savunan takım olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılılar, yaptığı 17 maçın 8'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

> Galatasaray, bu sezon deplasmanda 3 kez mağlup oldu

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini kazanırken, 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sezonun ilk deplasman maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i yenen Galatasaray, sonraki dış saha karşılaşmasında Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarından galibiyetle döndü.

Galatasaray, çıktığı son 4 deplasman maçının 2'sini kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilirken, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray, son dış saha müsabakasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, kalesinde gördüğü 14 golün 9'unu deplasmanda yedi. Dış sahadaki 8 müsabakanın 7'sinde gol atmayı başaran sarı-kırmızılılar, 16 kez fileleri havalandırdı.

> Gözler Diagne'nin üzerinde

Galatasaray'ın en golcü oyuncusu Mbaye Diagne, derbide takımının gol umudu olacak. Görev aldığı son 7 maçın 6'sında fileleri havalandırmayı başaran Senegalli santrfor, bu süreçte 9 gole imza attı.

> Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 sezonda oynadığı 21 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 10 derbinin 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 6 derbiden de yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Fenerbahçe ile 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Rakipleriyle oynadığı bu 21 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

384. RANDEVU

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

> Lig maçları

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı. İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.

> Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.