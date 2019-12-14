Fatih Terim ve Obradovic illüzyonu var. Biri sahaya 9 kişi takım çıkarsa; diğeri Ergin Ataman tarafından 'sık kullanılanlar'a eklense dahi, "Bi bildiği vardır"cılar bu iki takımın da başını yakıyor.

Bu 'eleştirilemez'; 'yarı tanrı haline getirilen kült'ler oluşturduğumuz için bir adım ileri gidemiyoruz. Kötüyse kötüdür kardeşim. İşler iyi gitmiyorsa gitmiyordur. Kral çıplaktır.. Kolay olan Belhanda'ları, Selçuk'ları Nagatomo'ları, Emre'leri yuhalamaktır. Islıkların adresi bir türlü yerini bulamıyorsa kabus gibi çöken "Kraldır ne yapsa yeridir"ciler yüzünden.

Volkan Demirel, son 5 yılını kalitesinin 2 gömlek altında geçirdi. Onun yerine 5 yıl evvel bir kaleci alsa 2 şampiyonluğu daha olurdu F.Bahçe'nin.. Ama nedir: "BİR VOLKANDIR FENERBAHÇE." diye diye 5 yıl boyunca ikinci sınıf bir kaleci performansı ile mücadele etti bu takım.

Yılda 3 milyon Euro alan, yardımcıları 1.5 milyon Euro alan, (Real Madrid'in Koçu Paplo Laso 1.1 milyon Euro alıyor dikkat!!!) ve her yıl 30 milyon Euro bütçe isteyip yok canıyla bu kulübe her yıl 18-20 milyon Euro zarar yükleyen koç için, "Ya bu sene iyi değil bir müdahale edilmesi lazım" diyorsunuz tapınakçılar üstüme yürüdü. Gelinen nokta belli. Ergin Ataman bir tek soyunma odasından çıkmadan yenmeyi denemedi.

Ama kimse bir şey diyemez neden çünkü: "OBRA KRAAAALLL YOLUMUZ SENSİİİN!"

İşte bu "Bi bildiği vardır"cıların, tapınırların bir başka kültü de Fatih Terim.. 6-0'ların; 5-0'ların sıkıntısı heeeep oyuncular..

Taraftar dahil herkes suçlu ama bir tek o değil..

Tudor'a; Riekering'e Mancini'ye ve Prandelli'ye sert sorular sorabilenler Terim'e "Klopp da kim hocam senin yanında" güzellemesi yapıyor.

Ama Tuzla'ya da yenildiler.. Aaa tabii ki bu sefer yedekler suçlu canııım..

Hiç kimsenin bir bildiği falan yok. Fatih Terim berbat ötesi bir sezon geçiriyor. Transferler dahil bu kadronun kurulumunun her şeyiyle sorumlu kendisidir. Geçirsin mi geçirsin. Berbat bir sezon geçirmeye hakkı var mı yok mu diye tartışınız. Ama Allah aşkına artık şu saçmalık düzeyine gelen "Abi vardır bi bildiği" tapınmacılığını bırakalım. Fatih Terim 10 kişi kalan Ankaragücü'ne 2-0'dan 2-2'ye yakalanmasından sonra Muslera-Selçuk ve Donk'un arkasına saklanıyorsa; yıllarca F.Bahçe'de gördüğümüz 'Takımı Topla Volkan' tarzı açıklamalara Muslera da başladıysa külahları öne koyup düşünmek lazım. Fatih Terim berbat ötesi berbat bir sezon geçiriyor, nokta.. Bir bildiği falan da yok. Haa "Bir yıl da kötu sezon geçirsin. Kredisi var" diyenlere bir şey demem. Ama tapınmacılığı bir bırakalım artık.