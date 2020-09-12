Serdar Ali Çelikler: Bundesliga temposu, Ligue 1 hızı

Galatasaray sezona iyi başladı. Uzun uzadıya yazmayacağım.

• Ön alandaki Emre - Arda - Falcao - Feghouli ve Belhanda inanılmaz hızlı seri paslaşmaları ile ilerliyorlar.

Ligue 1 pas hızına erişmeye çalışıyorlar. Ön alandaki bu seri tek pasların hızına Türkiye'de çok takım dayanamaz.

G.Saray ve Fatih Terim; o lanet olası yana pas işinden vazgeçmiş gözüküyor.

Öte yandan pası iyi yapabilen ön alandaki isimler dışında Taylan ve 2 bek de tempoyu ayarladılar. Bir ara G.Saray takımı Bundesliga takımı gibi tempo yaptı; Ligue 1 takımları gibi pas hızı ayarladı.

Bu iki özellik ligde ağır fark yaratır.

Klasik, bildiğimiz anlamda kesici 6 numarasız oynayan Fatih Terim'i yeniden tebrik ediyorum. Dünya artık klasik 6 numaralardan kurtuluyor. Taylan da gayet iyi bir merkez orta saha olarak görev yaptı.

G.Saray iyi bir merkez orta alan oyuncusu daha alırsa kadrosu da yeterli. Babel - Ömer Bayram ikilisi de ön alandaki hızlı pas oyununa uyum sağlayabilecek isimler. Yeni G.Saray'ın ilk yarıdaki halini beğendim.

60'tan sonra iyice kopan Antep'e karşı farkı da açabilirlerdi ama Günay'a takıldılar.

Gelecek maç Başakşehir gibi tok bir takıma karşı bu hızlı - seri - tek paslı oyun ne kadar işleyebilecek göreceğiz.

☆☆

Babadan oğula hakemlik versiyonundan gelen Bahattin Şimşek'i hiç beğenmedim. Penaltı, benim ölçülerimde penaltı değil. Lakin ondan başka da sahaya hiç hakim değildi.

Hep söylüyorum bu hakem hazirunu Serdar Tatlı'yı da yer. Sorun MHK Başkanları'ndan çok hakemlerde.