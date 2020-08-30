William D'Avilla ismini Türk futbol dünyası benden öğrendi. Uluslararası piyasada yükselen bir isim olan bu menajer; 3 yıl evvel tanıştığı Türk futbol dünyasında 'muteber' adam oldu.

Guiliano'yu Arap kulübüne sattı, F.Bahçe ile ilişkilerini kurdu.

Garry Rodrigues'i bir başka Arap kulübüne sattı sonra Florya'ya kamp kurdu.

F.Bahçe'nin en berbat 2 yılının mimarı Comolli efendinin dindaşı olarak kendisine bir "kıyak" yaptı ve Josef'e teklif çıkarttı. Josef pazarlığında eli güçlenen Ali Koç; evet bizzat Ali Koç Brezilyalıyı 12 milyon Euro'ya sattı.

Comolli, borcunu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralayarak ödedi.

Belhanda'nın menajerliğini aldı, 10 milyon Euro teklif getirdi yine Arap kulüplerinden birinden ama o dönem G.Saray satmadı.

Sonra Onyekuru'nun da menajeri oldu. 650 bin Euro alan Onyekuru için 475 bin Euro menajer komisyonu aldığı belgelendi.

Badou Ndiaye'yi müthiş bir paraya sattı. Sonra hatırlayın geçen sene başında bu ismi F.Bahçe'ye önermişti. Devre arasında Trabzonspor'a gönderdi. Şimdi Beşiktaş gündemde. Hala G.Saray ihtimali masada.

Ozornwafor'u unuttum sanmayın.. Hatta bire bir kendi menajeri olmasa dahi Kostas Mitroglou'nun G.Saray transferinde de onun imzası vardı.

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Bu "becerikli menajer"in Suudi Arabistan'da yönetimi devralan Prens Salman'dan sonra bakanlar kurulu değişince ilişkileri bitti. O yüzden hala Belhanda'yı satamadı. O yüzden onun oyuncuları Arap dünyasından gönderiliyor. Garry Rodrigues'in F.Bahçe'ye gelmesi bundandır. Bu cidden becerikli menajerin 2 futbolcusu şimdi yine F.Bahçe ve G.Saray için konuşuluyor. Bordeux'lu Kalu ve Guiliano.. Her iki oyuncuyu da Florya ve Kadıköy'e önerdi.

Terence Kongolo da ismi çıkan stoperlerden.. Elbette Mısırlı Trezeguet'i de unutmayalım. Terim döneminde Florya'da iyi ilişkiler kuran, Comolli döneminde F.Bahçe ile sıkı fıkı olan bu isim yine kulüplerimizi kıskaca almış görülüyor. Emre Mor dolayısıyla Olympiakos ile de ilişki kuran D'Avilla'nın Guiliano'yu F.Bahçe ya da G.Saray'a satamazsa Yunanistan'a götürmesini bekliyorum. Garry Rodrigues'ten hallice Kalu'yu kime satacak hep beraber göreceğiz.

Derdim bir menajerin iki kulübe adeta kamp kurması değil. İyi işler yaptıkları sürece ilişkilerini devam ettirmelerinde hiçbir sorun yok. Garry'den sonra Kalu'yu da gazlamaması. Guiliano'yu yeniden ısıtmaya çalışmaması. Onyekuru komisyonundan neredeyse oyuncu kadar para almışken Ozornwafor'ları getirmemesi.. Prensibim bu. Her menajer için. D'Avilla iyi oyuncuları getirsin önce ben desteklerim. Kulüplerimizi rahatlatacak satışlar yapsın başımızın üstünde.. Ama her sıkıştığında "yarı yetenekli oyuncularını bizimkilere 'kakalamaya' çalışmasın.