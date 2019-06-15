Allah'a bin şükür ki hayatımda kimsenin müridi olmadım. Ne 'tarikat şeyhinin muzunu yedim' ne de meslekte ya da yaşamda birine tabii oldum. Ne yazık ki ülkemizde belli oranlarda müritlik yaşanıyor. İdeolojik körlük, saplantılı lider sevdası, 'o ne yapsa doğrudur' zihniyeti..

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Fenerbahçeliyim.. Bu kulüp içerisindeki unsurların hiç birini de kulüpten üstün tutmadım, tutmayacağım...

O yüzden de Aziz Yıldırım'ı eleştirdiğimde; Aykut Kocaman "Büyük takım hocası değil" dediğimde müritlerinin saldırılarına uğradım. Ali Koç'u eleştirdiğimde de onun müritlerinin saldırdığı gibi..

Dün bir yazı yazdım ve Obradovic'in bu sene formsuz bir dönem geçirdiğini, meşhur fırçalarından birini de en başta kendine atması gerektiğini yazdım. Meğer Obra'nın da baya fanatik müritleri varmış.

Obradovic sanki peygamber de eleştirilemezmiş gibi bir, sadece bir tek eleştiri olay oldu..

Tarikat şeyhi muzu yemeyi ibadet sananları eleştiren kitle; Obradovic'in bu sene formsuz olduğunu söylemeye karşı çıkmayı ibadet saydı!

Vallahi müritler için yapılacak bir şey yok.

Mantık sahipleri için tekrarlıyorum:

• Obradovic, 30 milyon Euro'luk takımla 18.7 milyon Euro'luk Anadolu Efes'e Ankara'da - İspanya'da - Ataşehir'de yenilmiş midir?

• Eurolig yarı finalinde, cumhurbaşkanlığı kupasında; haza F.Bahçe düşmanı Ergin Ataman'a sürekli mağlup olmuş mudur? Bunlar 'fact' midir değil midir?

• Şampiyonluğu kaçırma noktasına gelmiş midir? Bu da 'fact' midir?

• Green - Lauvergne iyi ve doğru transferler midir?

• Guduric 2 yıldır ne katkı vermiştir?

• Madem Obradovic sümme haşa peygamberdir ve yanlış yapmaz ya seneye de Guduric - Green - Lauvergne ile devam edilecek midir? Yoksa en az 3 yabancı değişecek midir?

Bu sorular doğru sorulardır. Hala bana pota altı şöyleydi; uzak şutlar böyleydi diyorlar..

• 23'te 20 üçlük atılınca "Vaaay Kral Obraaa..." 23'te 5 üçlük atılınca "Hoca ne yapsın, oyuncular çöp" demek doğru mudur?

"Slimani de kağıt üzerinde iyi transferdi. Ne yapalım 1 gol atabildi" denildi mi? denilebilir mi?

• Sürekli Türk oyuncuları suçlayıp 'bomba' transferleri görmezden gelmek nedir?

• En önemlisi 'çok bilen basketbol yazarları' hadi ben basketi bilmiyorum, çok bilen sizler; bir kez olsun Obra'ya "Bu seneki performansından memnun musun?" diye sorabildiniz mi?

Bir kez olsun "Obra hocam, bu kulüpte tak diye emrediyorsun şak diye yapılıyor. Oyuncu sakatlanıyor anında yenisi alınıyor. Sana ve kulübe düşmanlığını gizlemeyen Ergin Ataman'a sürekli yenilmenin nedenleri nedir?" diye sorabildiniz mi? Bunları

sizler sorabilseydiniz bu basketbolu bilmediğini iddia ettiğiniz garip sormazdı.

O yüzden steps yapmayı bırakın da cevap verin mürit misiniz Fenerbahçeli mi?

Son sözüm de müritlere: Ergin Ataman'a yenilmek hoşunuza gidiyorsa sizin bileceğiniz iş..

Ben söylemeye devam edeceğim: "Sayın Obradovic, bu sene iyi değilsin. Transferlerin de iyi değildi. O meşhur fırçalarından birini kendine at da bu takım şampiyon olsun."