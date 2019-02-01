Bursa deplasmanına çıkmadan F.Bahçe ligin 2. yarısına 16 puanla başlamıştı. Bursa'da Cüneyt-Bahattin ekibinin operasyonu olmasa şu anda 25 puanı olacaktı bu takımın. Ama o maçtaki operasyona rağmen, evdeki 2 müsabakadan 6 puan şart oğlu şarttı.

Malatya maçında her türlü olumsuzluğa rağmen gelen 3 puanın anlamlı olması için Göztepe karşısında kesin galibiyet şarttı.



Oyundan çok sonucun önemli olduğu bu 90 dakikaya çok iyi başladı F.Bahçe.. İlk 15 dakikada golü de buldular, Ayew ve Soldado ile farkı da açabilirlerdi.

Hem pozisyon üretme hem de önde baskı anlamında çok iyiydiler. İlk devrenin başından bu yana müthiş uyumlu oynayan Isla-Dirar ikilisi dün harikaydı. Özellikle Isla muazzam oynadı. Malatya kahramanı Ekici maçta vasatı ancak aştı.



İlk devrenin son dakikasında Alpaslan'ın duran topta bulduğu kafa vuruşu dışında rakibe pozisyon da verilmedi.

İkinci yarıda Jerome da atılınca işler biraz kolaylaştı. Sonra pas yapamadılar ve lüzumsuz panik yaptılar. Ama tam sevdiğim tipte driplingçi futbolcu Moses ile güzel bir gol buldular ve maçı bitirdiler.



Ligin 2. yarısı itibariyle öne çıkan isimler olan Dirar - Soldado'nun Comolli'nin gazabına uğradığı; Volkan'ın kadro dışı kararları, Zajc-Tolgay ve 2 stoper transferleri ile Reyes-Slimani'den kurtulunma çabası da eklenince ortaya çıkan net bir tablo var: Comolli denen arogan simsarın ne kadar beceriksiz olduğu..



Şimdi bu takım için 14 maçlık yeni bir lig başlıyor. Fenerbahçe bu ligi 3. ile 6. sıra arasında bir yerde bitirir. 14 maçlık ligde Fener ilk 3'te olması sürpriz olmaz. Genel sıralamada da 10.luğun üstüne doğru çıkar.



Şimdiden yeni sezonun planlamasını yapmalılar. Ama Comolli denen beceriksiz ve F.Bahçe'yi değil kendini düşünen isimle değil.. Ersun Yanal ve akılcı pozitif futbol aklı ile..