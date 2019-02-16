Ali Koç ve Semih Özsoy haklı olarak "bize, ligin 2. yarısının başından itibaren sistematik hatalar vardı" serzenişleri sonrası bu maça Fırat Aydınus atandığında "pansuman"a gönderildi demeyen kaç futbolsever vardı merak ediyorum. Muhtemelen Trabzon - Alanya maçında da Trabzon'a pansuman yapılacak. İşte futbol Türkiye'de yıllarca bu şekilde yönetildi.

Maç başladı ve beklendiği gibi düşük tempolu bir oyun oldu. Dengesiz ve asla lider bir stoper olmayan Skrtel'in Zuta'ya hareketi dolayısıyla sarı kart çıktı ki bence de doğru karardı. Çünkü Skrtel kötü niyetli olsa dizlerini kırmaz ve ayaklarını kaldırırdı.

Sonra Fenerbahçe'nin pozisyonsuz baskısında Zuta-Jailson mücadelesinde Aydınus, VAR'a gitti ve bana göre yine doğru bir kararla "penaltı yok" dedi.

Maç dengede ve ölü tempoda giderken Aydınus, VAR'a giderek bana göre yanlış bir kararla Jahoviç'e kırmızı kart gösterdi. Adis, o pozisyonda ayağını kaçıramazdı. Adem Büyük'e Cüneyt Çakır'ın; Jahoviç'e Aydınus'un gösterdiği kırmızı kartlar bana göre sarı kart olmalıydı.

Karttan 3 dakika sonra Skrtel'in klasik hatalarından topu alan Fofana, Sadık'a çok kolay bir çalım attı. İki stoperiniz de oyundan düşüyor; kaleciniz de her gelen topu içeri alıyorsa geri düşmeniz kaçınılmaz. Devre biterken Jailson'un doğru koşu ile golü atması ile 2. yarı için Fenerbahçe adına koca bir 45 dakikada 2 puan imkanı vardı.

45 dakikada 1 gol atılsa 2 puan alınacak ve en alttaki 2 takımla 8 puan fark açılacaktı. Ancak Ayew'in uçarak kafasını Serkan iyi çıkardı. Alper'in golü ofsayttı ve iptal oldu. Alper'in son saniyede dağlara taşlara vurduğu şut dışında pozisyon üretilemedi. Çünkü ne forvet arkası Zajc skorer bir isim değil, Moses de yeterince şut denemiyor. Slimani ise konuşmaya bile değmez.

Konya 65 dakika 10 kişi oynasa da Fenerbahçe Slimani dolayısıyla 90 dakika 10 kişiydi. Hatta çoğu zaman Konya stoperi gibiydi.



Bir takım kuruyorsunuz kalecileri top tutamıyor, santrfor bitik. Yedek santrfor kenarda görüldüğünde taraftar fenalık geçiriyor. Bu rezil takımı kuran Batur-Comolli kliğinin devre arasında aldığı Zajc da skorer değil. O zaman bu takım 1-0 kazanmaya oynar. Gol yemezse 1 gol atar kazanır. Yerse kazanamaz, ya da çok zor kazanır. Bu senenin takımı bu.

Hoca da bir yere kadar. Yanal mucizeler yaratamadı, bana göre taraftarla arasındaki aşk da azalıyor ama dünyada hiçbir takım kaleci ve santrforsuz maç kazanamaz. Fenerbahçe'de ne kaleci var ne de golcü. Soldado atılmasın, sakatlanmasın diye dua edeceksiniz, kaleye de muska mı asarsınız okutur üfletir misiniz artık ne yaparsanız bilmem.

Bu yıl böyle geçecek ama Ali Koç'a açıkça sesleniyorum: Başkan, seneye Kaleci-lider Stoper- 8 numara (Evet Tolgay değil o isim) - adam gibi skorer forvet arkası ve gol atabilen santrfor almalısınız. Omurgayı baştan kurmalısınız yani. Yoksa 'Vizyon Reis'den başka lakaplarınız da olur.



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Orkun Yazgan'a açık soru:



Aykut Kocaman'ın basın danışmanı Orkun Yazgan, devre arasında Zuta'nın bacağının fotoğrafını sosyal medyaya atmış. "Hesapta bacağında 2 delik olan Zuta", 98 dakika top oynadı, sahaya doktor dahi istemedi. Maçtan sonra mixed zone'a da Zuta'yı getirdi Orkun Yazgan.. Ben de bu "Fenerbahçeli olduğunu söyleyen" basın danışmanına soruyorum: Konyaspor hangi maçta, bu tür bir iletişim yaptı? Hangi maçta hangi oyuncusunu şortla mix zone'a çıkardı? Bir tane örnek göstersin..