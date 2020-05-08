Fransa Devlet Başkanı, UEFA'yı; belki de UEFA'nın en büyük destekçisi Almanya'yı hedef alarak, ülkesindeki ligleri bitirdi. FIFA'nın Tıbbi Komite Başkanı Belçikalı Michel D'Hooge de UEFA'ya saldırdı. Sonuçta Fransız efekti ile daha evvel ligini bitirmesine karşın 'yeniden değerlendirme' yapmayı düşünen Belçika da iptali onadı. Hollanda zaten 'beyaz sezon' ilan etmişti.

Macron, diğer ülkelerin liderlerini arayıp kendi ülkesinin kararını takip etmeleri yönünde lobi yaptı. İspanya ve Almanya Fransa'ya uymadı ve liglerini başlatma kararı aldı. İngiltere renk vermese de bence oynatacaktır ligini.. İtalya kritik..

Futbol asla sadece futbol değildir ve yukarıda saydığım siyasi durumlar da bu kararlarda etkili..

Bizim federasyonumuz da "şimdilik" kaydıyla 12 Haziran'da ligin kalanını başlatma kararı aldı.

Peşin peşin söyleyeyim: Bence 12 Haziran'da başlamayacak lig. Lakin TFF'yi ya da bilim kurulunu alacakları herhangi bir karar için suçlayamayız. Kulüplerin bazıları, oyuncuların da bir çoğu oynamak istemiyor. Sonuna kadar saygı duyuyorum.

Gel gelelim "oynanmasın" diyenlerin söyledikleri tek bir şey var: 'Eylül'de başlayalım".. Fransa da 1 Eylül'de başlayacak ya..

Peki ben de soruyorum: 12 Haziran'da bitmeyeceği kesin olan virüs tehlikesi, 1 Eylül'de geçecek mi?

Aşı mı bulunacak? İlaç mı piyasaya çıkacak? Bu soruların cevabı şu an için "bilmiyoruz." Ama görünen ve söylenen o ki 2021'den önce aşı falan yok.

O zaman iki ihtimal var:

A- Aşı ya da ilaç bulunana kadar müsabaka oynanmaz. Bu süre 2 yılsa 2 yıl. Bu sürede de kulüpler kimseye kuruş ödemeyecek.

B- Bir şekilde normalleşmeye başlamak için fikir üretilecek.

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Tek başına "oynanmasın" diyenlere hep bu soruyu soracağım; "Peki ne olsun?"

'Eylül'de başlasın' diyenlere de hep şunu soracağım: "Eylül'de virüs bitecek mi?"

Ama 'oynanmasın' diyenler fikir de üretirse o zaman oturup tartışalım.

• Misal ilk 4 ve son 4 Play - Off oynasın. Biran evvel bitsin diyenler var.

• 'Her maç 5'e penaltı atılarak tamamlansın' diyenler var.

• "Lig iptal edilsin. Şampiyon ve düşen olmasın. Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa başarı ortalaması ile takım gönderilsin. Alınan Şampiyonlar Ligi geliri de 18 takıma eşit dağıtılsın" diyenler var.

• "beIN zaten kaçmak istiyor. Teminat mektubu olan 120 milyon doları versin ve çıksın. Onun 120 milyon doları günümü kurundan yaklaşık 865 milyon TL yapar. Bu paranın yarısı süper log kulüplerine, yarısı alt liglere dağıtılır. Yeni sezon ne zaman başlayacaksa yeni yayıncı ile girilir" diyen var.

• "Lig bitirilsin. Trabzonspor şampiyon ilan edilsin. Son 2 düşsün, 2. Lig'deki ilk 2 takım da çıksın" diyen var.

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Önerisi olmayan, sadece itiraz dile getirenlerden öneri bekliyorum. Misal Fatih Terim; 20 Nisan'da fikrini beyan etmişti. Şansal Büyüka'ya verdiği röportajda "Maçlar Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Cuma-Cumartesi-Pazar oynansın. Böylece haftada 6 maç oynanmış olur" demişti. 'Oynamayalım' diyen teknik direktörlerimizden de fikirlerini bekliyorum.