Federasyon başkan adayım kendimim. Evet, bizatihi kendim. Çünkü ticaret adamı değilim. Siyaset ya da bürokrasi adamı da değilim. İkbal ya da itibar beklentim yok. 4 yıllığına bu görevi yapar karşılığında 4 yılın sonunda güven ortamını mümkün olabildiğince kurmuş ve futbolu gelişmiş bir Türk futbol ortamı bırakırım. Çünkü derdim futbolun ve aktörlerinin gelişimi olur. Oyun-oyuncu-taraftar-kulüp-aktörler odaklı düşünürüm. Bu unsurlara önem veririm.



- Yönetim kurulumu takımlara göre değil, yöneticiliklerine güvendiğim profesyonel isimlerden oluştururum.



- Tüm hukuk kurullarını baştan sona değiştiririm. Bence spor hukukçuluğu yapılmamalı. Hukukçuluk yapılmalı. Kurulları etkin-bilgili-güvenilir ve futbol dünyasının yanından dahi geçmemiş kişilerden belki de futbolla ilgilenmeyen kadın hukukçular ağırlıklı kurarım. Talimatları açık ve herkesin anlayabileceği şekilde yazdırır ve sadece uygulamaları denetlerim. Cezalarda acımasız olur, maç üzerinden olduğu gibi ay üzerinden de ceza sistemini getiririm.



- Passolig sözleşmesini iptal ederim. E-Bilet sistemini yeniden gözden geçiririm. Güvenlik önemlidir ama Passolig hem taraftarları tatmin etmedi hem uygulayıcı bankayı. Hem de vadettiklerini yerine getiremedi. Bu mutsuz birlikteliği bitiririm.



- MHK'yı 2'ye bölerim. Atama ve Eğitim kurumu olarak. Mevcut hakemlerin en az yüzde 60'ıyla helalleşirim. Eğitim kurumunda yeni hakem yetiştirme süreci başlatırım. İlk 2 yıl yoğun bir eğitim dönemi geçirir yeni hakem nesli ortaya çıkartırım. 3 kişilik Atama birimi ise direkt bana bağlı olur ve derbilerle kritik maçlara kesinlikle yabancı hakem ataması yaparım. 3 kişilik atama kurulu ile benim dışımda kimse atanacak yabancı hakemin kim olacağını bilmez. 2 yıl süreyle kesinlikle yabancı hakem sistemini uygular, yeni yetişen hakemleri 2 yılın sonunda kullanmaya başlarım.



- Çim/ışık/zemin/iklim kriterlerini belirlerim. Kupa ve alt liglerde uygulamak zor ama Süper Lig takımı, çim/ışık/zemin kriterlerine uygun sahası yoksa alacaklarına karşılık ben yaparım. Erzurum-Kayseri-Sivas gibi sert iklimlerde ocak ve şubat aylarında gece maçı, Antalya-Alanya-Antep gibi şehirlerde Ağustosta gündüz maçı oynatmam.



- Benim dönemimde Süper Lig-1. ve 2. Lig'lerdeki kulüp çalışanlarının alacakları olmaz. Çünkü tüm çalışanların (şirket kulüpleri hariç) bordrolarını, kulüplerin alacaklarına karşı ben üstlenirim. Çalışanların maaşlarını TFF öder, kulüp alacağından keser. Böylece "çaycıya bile borç var" lafları tarih olur.



- Futbolcu alacaklarının ödenmesi için arabuluculuk müessesini hayata geçiririm. FIFA'ya gitmeden evvel bu kuruma başvursun oyuncular.



- Yabancı sayısını tamamen serbest bırakırım. 25 kişilik kadro kısıtı getiririm. İsteyen 25 tane yabancı alsın. 11 yabancı

oyuncudan sonra ek vergi ödemesi alırım. Bu ek ödeneği Türk oyuncu oynatan kulüplere veririm. Kesesine güvenen 25 yabancı alsın.



- Altyapı hocalığı için Portekiz ve Almanya ve Fransa başta olmak üzere bu konuda ihtisaslı ülkelerden hocalar getirtip bir kurul oluştururum. Bu kurul 2 yıl boyunca hem eğitim verir hem de eğitimci yetiştirir. Bu kurumdan belge alamayan kimse altyapı hocası olamaz. Hocalık eğitim saatini de İspanya seviyesine çıkartırım. Ulufe bahşişi gibi antrenörlük ve altyapı hocalığı lisansı dağıtma devrini bitiririm.



- Milli takım hocalık makamını emekli ikramiyesi yeri olmaktan çıkartırım. Milli takım prim sistemini kurumsallaştırırım. Maç başınalar ya da turnuva katılım primleri baştan belli olur. Milli takım hocasını geniş bir konsensüsle belirler en fazla 1.5-2 milyon lira ücret veririm. Böylelikle orası, bir "emekli ikramiyesi alır bırakırım" yerinden ziyade katkıda bulunmak ve kendini kanıtlamak isteyen hocaların yeri olur.



- Yerde yatan oyuncu için topun taca atılmasını yasaklarım. Oyunu durdurma hakkı sadece hakemde olur. Taç-aut-korner atışlarında 6 saniye kuralı getiririm. 6 saniyede kullanılmayan her atış cezalandırılır. Oyunun hızlanması ve temaslı olması hakemlere tek şartım olur.



- Uluslararası kuruluşlar ile görüşüp galibiyete 4 puan, 0-0'a sıfır puan gibi bir uygulama yapılıp yapılmayacağını araştırırım.



- Ayın en az 1 haftasını UEFA'da geçiririm.



- Türk cumhuriyetlerinin şampiyonları ile bir Türk Dünyası Şampiyonası turnuvası düzenlerim. Bizim şampiyonumuz, Azerbaycan-Kazakistan-Türkmenistan-Özbekistan gibi Türk cumhuriyetlerinin şampiyonları ile yazın bir turnuva yapar. Aynısı Balkan ülkeleri için de düşünülebilir.



- Avrupa'da belli bir puan ve başarı kazanan takımlara lig değeri primi veririm. UEFA'da çeyrek final, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaya ekstra prim de ben veririm. Turlar geldikçe prim de artar. Lig 2'ncimiz de Şampiyonlar Ligi'ne girebilmesi lazım. Ondan ötürü Avrupa başarısını çok önemser ve teşvik ederim.



- Elbette Futbol Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurulmasında büyük girişimlerimin olacağı da kesindir.



- Oyuna katkı sağlayacak her fikri değerlendirir ve uygulamaya geçen başarılı olmuş fikre teşvik veririm.



- 4 yıl sonunda ancak futbolseverler isterse aday olurum.



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Daha çok şey var söylenecek; yapılacak.. Bizde fikir bol.. Ama işin özeti futbolu; sadece oyunu düşünen bir liderlik yaparım. O yüzden de beni Federasyon Başkanı yapmazlar :)