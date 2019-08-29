Çok inandığım bir laftır, "Kınadığını yaşamadan ölmezsin.."

Men dakka dukka da literatürümüze kazındı.

İki "Büyük Başkan"ımız da şimdi bu durumu yaşıyor.

Mustafa Cengiz...

Galatasaray sohbet gruplarında; yıllar evvel Adnan Polat'ı eleştirdiği sözler dolaşıyor. Cengiz, "Galatasaray, Ultraslan ile yönetilemez" diyor. Bugün durumun ne olduğu gün gibi ortada. Tabii, Cengiz'in bu söylemleri tüm kongre üyelerinin sohbet konularından biri haline geldi elbette.

Ancak daha çarpıcısı, Cengiz'in Galatasaray'ın mali durumunu açıklarken yaptığı bir konuşma ki şu anda tüm Galatasaray WhatsApp gruplarında geziyor. Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların mali durumunun sebebi olarak rahmetli Özhan Canaydın'ın Fatih Terim ile çalıştığı dönemde yapılan transferlere toplam 54 milyon dolar harcanmasını gösteriyor. "O günden sonra biz bu hallere düştük" diyor.

Şimdi kendisi de Terim ile çalışıyor ve 3 yıl için toplam yaklaşık 30 milyon Euro maliyetle Falcao'yu getirmeye uğraşıyor. 5 ay evvel 4 yıl için 25 milyon Euro'luk bir maliyetle Diagne'yi almışken. Üstelik ne acıdır ki kulübün mali durumu ve FFP sorunu ile ilgili hassasiyeti Canaydın dönemi için eleştirdiği Fatih Terim yapıyor. Hoca, "finansal durum önemli" diyor.. Cengiz'e de men dakka dukka kalıyor.

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Gelelim Ali Koç'a..

Yine rahmetli Canaydın'ı analım. Özhan Başkan zamanında Galatasaray'ın zora giren bir transferi oldu mu medyada "Falanca için Canaydın'ın Monaco'da yaşayan ortağı Haim Fresco devreye girdi" haberleri çıkardı. Biz de derdik ki "Hah, Fresco devreye girdiyse bi transfer yattı.." Şimdi aynı durum Ali Koç için geçerli.

"Ali Koç bizzat devreye girdi" denilen Kolarov da olmadı, Luiz Gustavo da belli ki olmayacak.. Transfer bitiremeyen bizzat devreye girdiği halde iş çözemeyen, aslen iş bitirmesi için bizzat devreye girmesi de gerekmediği halde egosu "şu işi sen yap"a izin vermediğinden görev delege edemeyen Ali Koç profili yüzünden transfer yapılamıyor. Yapılan da Rami gibi transfer dönemi sonunda bonservisi elinde olan adamlar alınıyor.

• Eğer Rize'nin "Ağır ve Güçlü Lobisi" olmasa Vedat bugün Galatasaray'daydı.

• Max Kruse ve Rami bonservisli olsaydı ikisi de alınamazdı.

• Garry Rodrigues zaten Comolli'nin kankası ve dindaşı D'Avilla'ya kıyağı.

• Deniz Türüç ve Zanka dışında becerilmiş bir transferi yok.

Haklı olarak Aziz Yıldırım'ı transferleri geç yapmakla eleştiren Ali Koç, şimdi geç değil hiç yapamıyor.

Ersun Yanal'ın transfer listesinde

Babel

Vedat

Max Kruse

Kolarov ve

6 numara vardı.

Fenerbahçe'de oynamaya can atan Kolarov'u da alamayan, Fejsa alınacakken Comolli'nin önerisi ve yönlendirmesiyle Gustavo'ya dönen Ali Koç, oyuncuyla da anlaşılmasına karşın iki transferi de bitiremedi. Men dakka dukka işte..

Ben Gustavo'nun ve Kolarov'un transfer edilemeyeceğini, üstelik bu 'beceri' ile alternatif forvetin de olamayabileceğini düşünüyorum artık. Olsa olsa Rize'den sol bek Melnjak alınır, gelse gelse yeni bir Frey takıma katılır. Çünkü Koç'un transfer kabiliyeti belli oldu..