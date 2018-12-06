Öne Çıkanlar
Fatih Terim
Futbol
Haberler > Futbol > Serdar Ali Çelikler yazdı: Fatih Terim ile sözleşmeyi hala yapmadılar

Serdar Ali Çelikler yazdı: 'Hayaller gerçekleşene kadar' dediler de sözleşmeyi hala yapmadılar

Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'da Fatih Terim'le "Hayaller gerçekleşene kadar" mottosuyla yapılan anlaşmanın 52 gün önce duyurulduğunu ancak resmi bir kayıt olmadığını dile getirdi. Çelikler, "Şahane bir slogan ile verilmiş hoş bir fotoğraf karesi var ama o fotoğraf karesinin içi boş.." dedi

06 Aralık 2018 Perşembe, 12:08 | Güncelleme:

Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim'in yönetimsel anlaşmazlıkları olduğunu sağır sultan bile duydu. Fatih Altaylı abim de "Fatih Terim hiçbir yönetimi beğenmiyor. Gelsin başkan olsun" diye söyledi..

Hoca'nın da Fenerbahçe maçından sonraki açıklamalarının açık başkanlık çıkışı olduğunu söyleyenlerdenim.
Her ne kadar iki taraf arasında sorunsuz bir ilişki olduğu iddia edilse de gerçekler bunlar.

Öte yandan merak ettim ve KAP bildirimlerine baktım. Hatırlarsanız Fatih Terim ile yönetim bir sözleşme uzatmış ve "Hayaller gerçekleşene kadar" mottosu ile duyurmuşlardı. Sözleşme 5 yıllıktı (3+2 yıl) ama şahane bir slogan ile duyurulmuştu. Ücret belirtilmemiş, 20 gün içinde bildirileceği söylenmişti.

 



16 Ekim günü imzalandı sözleşme. Bu yazı yayınlandığında üzerinden tam 52 gün geçmiş durumda. Fatih Terim ile yönetimin bir sözleşme imzaladığına dair tek bir resmi kayıt yok. (KAP bildirimi yapılmış ama ücret ve şartlar yok) Yani aslında ortada uzatılmış bir sözleşme yok. TFF'ye göre de sözleşme bitiş tarihi 2019... Fatih Terim eğer isterse sezon sonu ayrılır. Yönetim arzu ederse sene sonu yollar ayrılabilir durumda. Çünkü bir kontrat yok. Şahane bir slogan ile verilmiş hoş bir fotoğraf karesi var ama o fotoğraf karesinin içi boş.. Acaba diyorum.. Neyse en iyisi bir şey demeyeyim..

☆☆

Bu arada Galatasaray muhabiri arkadaşlarıma bir de tüyo vereyim. Yönetimin en ağırlıklı isimlerinden biri "sağlık sorunları" gerekçesiyle yönetimden affını isteyebilir..

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER