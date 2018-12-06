Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim'in yönetimsel anlaşmazlıkları olduğunu sağır sultan bile duydu. Fatih Altaylı abim de "Fatih Terim hiçbir yönetimi beğenmiyor. Gelsin başkan olsun" diye söyledi..

Hoca'nın da Fenerbahçe maçından sonraki açıklamalarının açık başkanlık çıkışı olduğunu söyleyenlerdenim.

Her ne kadar iki taraf arasında sorunsuz bir ilişki olduğu iddia edilse de gerçekler bunlar.

Öte yandan merak ettim ve KAP bildirimlerine baktım. Hatırlarsanız Fatih Terim ile yönetim bir sözleşme uzatmış ve "Hayaller gerçekleşene kadar" mottosu ile duyurmuşlardı. Sözleşme 5 yıllıktı (3+2 yıl) ama şahane bir slogan ile duyurulmuştu. Ücret belirtilmemiş, 20 gün içinde bildirileceği söylenmişti.

16 Ekim günü imzalandı sözleşme. Bu yazı yayınlandığında üzerinden tam 52 gün geçmiş durumda. Fatih Terim ile yönetimin bir sözleşme imzaladığına dair tek bir resmi kayıt yok. (KAP bildirimi yapılmış ama ücret ve şartlar yok) Yani aslında ortada uzatılmış bir sözleşme yok. TFF'ye göre de sözleşme bitiş tarihi 2019... Fatih Terim eğer isterse sezon sonu ayrılır. Yönetim arzu ederse sene sonu yollar ayrılabilir durumda. Çünkü bir kontrat yok. Şahane bir slogan ile verilmiş hoş bir fotoğraf karesi var ama o fotoğraf karesinin içi boş.. Acaba diyorum.. Neyse en iyisi bir şey demeyeyim..

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Bu arada Galatasaray muhabiri arkadaşlarıma bir de tüyo vereyim. Yönetimin en ağırlıklı isimlerinden biri "sağlık sorunları" gerekçesiyle yönetimden affını isteyebilir..

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