Malum gündem, yabancı sayısı.. Fikrim net: Kadro sayısı 25 oyuncu ile sınırlı olmalı ve yabancı sınırı yahut yerli zorunluluğu olmasın. İsteyen 25 Türk oyuncu ile isteyen 25 yabancı ile oynasın. Serbest piyasa ekonomisi bunu gerektirir. Yerli üretici (Türk oyuncu oynatanlar) korunur. Belli limitte Türkiye'de yetişmiş oyuncu oynatan (Gurbetçi değil; Türkiye'de yetişmiş) kulüplere destek ve teşvik verilsin. Başka kurala gerek yok.



Yabancıya kriter de koyamazsınız. Kriterli yabancı size gelmez. Milli olma kriteri olsa Batalla gelip Bursa'da iz bırakamazdı. Yaş kriteri olsa Drogba-Van Hooijdonk'u izleyemezdik. Tek kriter ekonomik destek ve teşvik olabilir. O da yerli üreticiye teşvik vermekle olur. Bu kadar basit bir konudur bu.



Buna karşın "Yabancı Sayısı Azaltılsın" lobisi hiç bir fikir üretmiyor. Bugüne kadar "azaltılsın" diyen kimseden, bir Allah'ın kulundan fikir duymadım. Bu lobinin teknik adam temsilcisi Şenol Güneş de dahil "Azaltılsın diyorsun da kaç olsun? Neden?" sorularının yanıtını veremiyor. Sadece "azaltılsın" deyip çekiliyorlar ortamdan. Ben de bu lobi, mantıklı sebeplerini açıklayana; ikna olalım veya olmayalım bir fikir beyan edene kadar bu lobinin karşısında duracağım.

Yabancı sayısı artsın. Çünkü serbest piyasa ekonomisinde kısıtlama olmaz. Kısıtlama ile üretim artmaz. Yerli üretici korunur; bunun yolu da teşvik ve destektir. Onun da nasıl yapılacağının yöntemleri belirlenir. Kaldı ki yerli sporcu yetiştirip olimpiyatta bir sürü sporcu yarıştıran kulüplerimizi bile koruyamayan ve destekleyemeyen bir devlet yapısı varken konu sadece TFF'yi değil tüm spor yönetimini ilgilendirirken bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler dahi yapılabilir. İkide bir de kulüpler tarafından iğdiş edilme riskine karşı önlem alınmış olur."İstemezuk" korosu; "azaltılsın" lobisi bir proje ortaya koymadan konuşmaya devam ettikleri müddetçe taraftarın yanında olacağım.

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