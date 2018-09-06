Şenol Güneş elit teknik direktörler toplantısına katılıyor. Hem de o elit teknik adamların hiçbirinin çalıştığı ülkede olmayan sınırlamanın olduğu bir ülkenin takımı ile yaşanan başarılar nedeniyle.. Buna karşın o teknik adamların çalıştığı takımlarda yabancı sınırı yok. Bizim Şenol Hocam'ız da yememiş içmemiş "yabancı sayısı çok" demiş. "Sayının daha az olması sorunları azaltır" diye de eklemiş hangi sorunlar olduğunu anlatmadan.



Ben sorayım o zaman kendisine, anlatsın biz de bilgilenelim;



• Mevcut statü isterseniz 28 Türk oyuncuya imkan tanıyor. Kafanızdan geçirdiğiniz yeni sistemde 35 tane mi Türk olacak ki sorunlar çözülecek?



• Yabancı sayısı sınırlaması Türk futbolcusunu geliştirecekse sizin oynadığınız dönemde 2 yabancıya izin vardı. Neden o dönemde dünya çapında oyuncu yetiştiremedik; neden gelenden geçenden 8 yiyorduk?



• Madem yabancı sınırı - ithalat kısıtı gibi uygulamaların iç üretimi artıracağını düşünüyoruz o halde tamamen yasaklayalım. 25 tane Türk ile oynasın her takım ve milli takımımız 5-6 yıl sonra Dünya Şampiyonu olsun! Bu mudur çözüm öneriniz?



• Yabancı sınırı gelirse Tolga Zengin ayağıyla top uzaklaştırmayı öğrenecek mi? Ayak tekniğini geliştirecek mi sizce?



• Madem yabancı sayısı fazla, kalede Karius yerine Tolga'yı; Pepe ve Vida'dan biri yerine Fatih'i; Medel'in yerine Necip'i; santraforda da Pektemek'i oynatabilirsiniz. Elinizi tutan mı var?



• 14 yabancı kontratı izni olmadan evvel sadece pasaport zammı ile Türk oyuncuların maliyetinin ne kadar arttığını bizzat yaşadınız. Yeniden bir kısıtlama gelirse fiyatlandırma enflasyonunun olmaması için ne gibi bir öneriniz var?



• Bugün hala "gitsin" diye yalvarılan ama aldığı müthiş ücretlerden vazgeçmemek için oynamamayı bile göze alan Türk oyuncu fazlalığı oluşmaması için neler yapılmalı?



• Ve sayın hocam eğer 14 yabancı kontratı izni olmasa Cengiz Ünder'den Çağlar Söyüncü'ye; Cenk Tosun'dan Zeki Çelik'e; sizin Fernandao'yu oynatıp kendisini sadece 89. dakikalarda oyuna aldığınız Enes Ünal'a kadar bu kadar oyuncumuz yurtdışına transfer olabilir miydi?



☆☆



Sorular çoğaltılabilir. Şenol Güneş hocam kusura bakmasın ama 14 yabancı kontrat izninin tüm nimetlerinden yararlanıp sonra "bu fazla" demek bana samimi gelmiyor. Kulüpler, madden de performans olarak da kendilerine fayda sağlayan bu 14 yabancı kontratı iznini her şartta savunmalı.. Hepsi de bu durumun kendileri lehine olduğunu biliyor. Popülizmden uzak akılcı bir yaklaşımla mevcut durumun devam ettirilmesi konusunu ciddiyetle savunmalılar. Taraftara sorsalar en az yüzde 90'ından yabancı sınırına hayır yanıtı gelir. Şenol Hocam da bizahmet bize anlatsın, yabancı yerli dengesi ne olsun? Yukarıdaki sorularımızın cevapları nelerdir? Belki bizler ve taraftarın yüzde 90'ı yanılıyoruz. Anlatsın ve çözüm önerisini ifade etsin de aydınlanalım..

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ