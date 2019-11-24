Bir kere kötü bir hakem izledik. Mete Kalkavan, kaliteli bir insan ve çok iyi bir çocuk ama hakem olması mümkün değil. Yönetme kabiliyeti yok. Yönetme ruhunuz yoksa hakem olamazsınız. Kimse kimseye dokunmasın, aman gol olmasın, aman ağzımızın tadı bozulmasın mantığında sürekli düdük ile oyun kesmeler, yere yatanlar için taraftarın ıslığından etkilenip oyunu kesmeler, VAR ile penaltı çalmalar ama penaltıdaki kaleci çizgiden öne çıkamaz kuralına dikkat etmemeler. Olmayan fauller çalmalar, atlanan sarı kartlar, en azından VAR'a gitmeye namzet bir başka penaltı pozisyonunda izlemek yok, itiraz edene "calm down" demekten, sonra da sarı kart göstermekten başka bir şey yok.. Tacı bile göremeyen saçma sapan bir hakem yönetimi vardı. Bu korkak - sinik ve eyyam ötesinde berbat yönetime hocaların da ve kötü niyetli bir kaç futbolcunun rezil oyunları ve zeminin berbatlığı ile nefret edilesi bir maç izledik.

Malatya tek bir pozisyon bulamadı. Bir tane bile. Dirar'ın sarı kart görmesine neden olan bir kontra ile 90. dakikadaki korner dışında Bifouma'nın getirdiği top dahi olamadı. İptal edilen golde Issam Chebake'nin sol omzu ve kolu ile Altay'ı bozuyor. VAR'dan verilen penaltı da doğruydu. Kritik kararları bu şekilde yorumlayıp geçelim.

Gelelim F.Bahçe'ye..

Rakibe pozisyon vermemek peki..

Max - Vedat ve Mevlüt yokluğunda Alper'i oynatmak da peki..

Ama Ersun Hocam eski günlerinde bize hiç göstermediği bir şey yapıyor; artık korkuyor.. Malatya'dan o kadar korkmuş ki Emre - Ozan - Gustavo üçlüsüne rağmen sol önde de Tolga'yı koymuş. Garry'yi hamle oyuncusu olarak tutmuş muhtemelen. Ona da peki..

Ama 60'dan sonra düşen, önde fazla adamla kalan Malatya'ya karşı bizim bildiğimiz Ersun Hoca, 70'de Garry - Zajc'ı alır, 4 - 4 - 2'ye dönerdi. Garry sol önde Moses sağ önde Alper ve Zajc ikili forveti gibi dizilmeliydi. Emre ve Tolga-Ozan ikilisinden biri çıkmalıydı. Hatta yetmezse 80-82'de Ferdi'yi de alırdı.

Ama Ersun Hocam, Jailson'u tercih etti. Hele hele Tolgay'ı son 2 dakikada oyuna almanın manası nedir bir anlatsın bana.

F.Bahçe dün 2 kez Moses ve 1 kez de Ciğerci ile net pozisyonlar buldu. Penaltı kaçırdı. Tamam, peki ama Ersun Hocam'daki korkaklık sinyali en önemli eksiklik. En tehlikeli sinyal bu. Ersun Yanal'ın acilen kendine gelmesi lazım. Kalan 5 maçta 15 puan lazım ki 36 puana ulaşabilesiniz. Göztepe gibi ligin en iyi takımı Sivas gibi 2 müthiş zor deplasmana gidecekler. Beşiktaş'la oynayacaklar. Hamza Hoca ile 2'de 2 yapan Gençlerbirliği ile oynayacaklar. Son maç da Rize deplasmanı..

Malatya'daki Ersun Yanal'ın takımı bu maçlardan hiçbirini kazanamaz. Eski Ersun Yanal ortaya çıkarsa o zaman 34-36 puana ulaşmak mantıklı bir hedef olur.

Trabzon maçı.. G.Saray maçı.. Kayseri maçı ve Antalya maçı nihayet dünkü maç.. Bu 5 maçta pozisyona giren oyuncular (Garry-Max-Zajc-Garry-Moses-Ozan..) pozisyonları golle sonuçlandıramıyorlar. Dilimde tüy bitti Ersun Hocam'a "Bunlara gol vuruşu çalıştır" demekten. Yine anlamsız kornerler, ezbere duran top ortaları ile harcanan bir 90 dakikaydı. Tolgay aşkından artık vazgeç hocam. Oynatmayacaksan Zajc'ı kulübeye de alma.. Oyuncularına saatlerce gol vuruşu çalıştır. Unutma hocam, gol vuruşu yoksa şampiyonluk da yok.

Lam-ı cimi yok ya Ersun Hocam eskiye dönecek ya F.Bahçe macerası mutlu sonla bitmeyecek.