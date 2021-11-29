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Serdar Ali Çelikler: Zorlamanın manası yok!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, mücadeleyi değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: Zorlamanın manası yok!

Fenerbahçe zaten lige Alanya maçında havlu atmıştı. Galatasaray derbisinden sonra çok rahat çıkacağı grupta Avrupa Ligi'ne veda etti. Haftardır "makul hedef kupa" diyorum ama artık Beşiktaş da Galatasaray da o hedefe kilitlenecek. Maçı anlatmaya pek de gerek yok. Vitor Pereira'nın deyimiyle 'Fake Star' Mesut Özil'in geberik halleri geri pasına da yansıyınca, Kim; Vitor Hoca'nın kompleksi nedeniyle kesik yiyen Attila'nın yerinde sol stoperde hareketlenmeyince, eee Berke de henüz iyi kaleci olmayınca basit bir gol yedi Fener. Sonra uğraş ki çıkarasın. Takımın bana göre çok az sayıdaki yıldız oyuncularından olan İrfan nefis kesti, Serdar Dursun Göztepe kalecisini avladı. Galatasaray maçında orta sahadan 'beşlik' yiyen Eğribayat; Trabzonspor maçının son saniyesinde gol atmaya ceza sahasına gitmişti. Fener maçında da Şampiyonlar Ligi müsabakası gibi oynadı. Hem bu Eğribayat'ı hem de Belözoğlu kalsa ve 100 bin Euro verilse Fenerli olacakken aniden Fener düşmanı olan Atakan'ı eminim Fenerbahçeliler not etmiştir.

Tabii onlar kadar Fener'e zarar veren biri de Kibir Abidesi idi. İrfan'ı oyundan aldı ve o da haklı olarak "Böyle bir şey olabilir mi" diyerek başlayan haklı ve doğru bir sinkaf etti. Hakikaten böyle bir şey olabilir mi Anka Kuşu...!!!! Maç boyu hiç ama hiç bir şey yapmayan geberik Mesut'u çıkaramayan, Max Meyer'i sahada tutan, Rossi'sinden ne olursa olsun vazgeçmeyen, aslen Türkiye'yi de Fenerbahçe'yi de pek sallamayan bu hocanın devam etmesi zorlamak demektir. Zorlamaya gerek yoktur. Seneye devam etmenizin mümkün olmadığı bu hoca yerine Ocak ayında gelecek yıl da takımı emanet edeceğiniz bir hoca getirilse daha doğru olur. Hoş sadece Vitor Hoca değil. Zorlanmaması gereken bir de 'Dünya Yıldızı!!!!' Mesut Özil'in durumu var. Keşke bir hata yapıp Barcelona falan alsa...

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