Göztepe ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Gürler'e Trabzonspor kancası...
Bordo-Mavililer’in eski oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi. Bonservisi İspanya’nın Huesca takımında olan 28 yaşındaki kanat, bu sezon çıktığı 22 lig karşılaşmasında 6 gol 5 asistlik performans sergiledi. Göztepe de başarılı oyuncunun tapusunu almak için İspanyollar ile pazarlıklara başlamış durumda.
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