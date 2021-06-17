"ESKİDEN SORUN YAPMIYORDU"

Loughnan'ın nafaka yüzünden kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Serdar Ortaç, "Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koymuş, tabii ki ödeyeceğiz. Bende parası kalmaz! Sarıyer Belediyesi'ne de bir borcum birikmiş. Onu öderim, 25 bin TL ama Chloe'ye 600 bin TL kalmış... Ama ödeyeceğiz, insanlar böyle... Yapacak bir şey yok" diyerek, eski eşine sitem etti.