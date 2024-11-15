Serdar Ortaç, Instagram hesabını yeniden açtı
Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla Instagram'ını kapatan Serdar Ortaç, hesabını yeniden açtı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, pazartesi günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Serdar Ortaç, ev hapsinin ilk saatlerinde ani bir kararla Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Ortaç, iki gün aradan sonra hesabını yeniden açtı.
Ünlü şarkıcı, yeni paylaşımlarında; eski konserlerinden ve kumar oynamaktan duyduğu pişmanlığı içeren gönderilere yer verdi.