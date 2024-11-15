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        Haberler Magazin Serdar Ortaç, Instagram hesabını yeniden açtı - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç, Instagram hesabını yeniden açtı

        Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla Instagram'ını kapatan Serdar Ortaç, hesabını yeniden açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 23:39 Güncelleme: 15.11.2024 - 23:39
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, pazartesi günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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        Serdar Ortaç, ev hapsinin ilk saatlerinde ani bir kararla Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Ortaç, iki gün aradan sonra hesabını yeniden açtı.

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        Ünlü şarkıcı, yeni paylaşımlarında; eski konserlerinden ve kumar oynamaktan duyduğu pişmanlığı içeren gönderilere yer verdi.

        #Serdar Ortaç
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