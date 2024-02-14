Serdar Ortaç kontrolünü kaybetti

53 yaşındaki Serdar Ortaç, alkolün etkisiyle sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kontrolünü kaybedip muhalefet partisi seçmenlerine ve Tarkan'a küfür etti. Ortaç'ın evindeki yardımcısı telefonu ele geçirip yayını sonlandırdı.

Daha önce de TikTok'taki küfürlü bir yayını sebebiyle platform kendisini engellemişti. Ortaç, bu engellemeye yine küfürle karşılık vermişti.