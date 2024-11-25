Serdar Sumer, "şahin gözü hakemliği" hakemliği yapan ilk Türk tenis hakemi

Davis Kupası Finalleri'nde "şahin gözü hakemliği" yapan Uluslararası hakemlerden Serdar Sumer, Türk tenis tarihindeki ilk isim oldu.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Sumer, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonda Rafael Nadal ile Botic van de Zandschulp arasındaki açılış ve Tallon Griekspoor ile Jannik Sinner arasındaki kapanış maçında görev aldı.