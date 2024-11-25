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        Haberler Spor Tenis Serdar Sumer, "şahin gözü hakemliği" hakemliği yapan ilk Türk tenis hakemi - Tenis Haberleri

        Serdar Sumer, "şahin gözü hakemliği" hakemliği yapan ilk Türk tenis hakemi

        Uluslararası tenis hakemi Serdar Sumer, Davis Kupası Finalleri'nde "şahin gözü hakemliği" yapan Türk tenis tarihindeki ilk isim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:43 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:43
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        Tenis hakemliğinde bir ilk!
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        Davis Kupası Finalleri'nde "şahin gözü hakemliği" yapan Uluslararası hakemlerden Serdar Sumer, Türk tenis tarihindeki ilk isim oldu.

        Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Sumer, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonda Rafael Nadal ile Botic van de Zandschulp arasındaki açılış ve Tallon Griekspoor ile Jannik Sinner arasındaki kapanış maçında görev aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sumer, "Bu turnuvada sadece iki şahin gözü hakemi çalışıyor. Onlardan biri olmak gerçekten çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

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