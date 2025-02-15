Şeref Bigalı'nın eserleri BlackBox'ta konuşulacak

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox, Türk resim sanatının usta isimlerinin hayatlarını, ilham kaynaklarını ve iz bırakan eserlerini konu alan “Tanıdıkların Gözünden” başlıklı sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Her ay değerli bir sanatçımızın konuşulduğu etkinlik, 20 Şubat Perşembe 14.00’te, Türkiye İş Bankası Büyük Ödüllü usta ressam Şeref Bigalı (1925-2005) ile devam ediyor.

1950 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki MSGSÜ), Cemal Tollu Atölyesi’nden mezun olan Şeref Bigalı, İzmir Buca Eğitim Enstitüsü (Fakültesi) Resim Bölümü’nün kurulup gelişmesinde önemli hizmetlerde bulundu. Binlerce öğrenci yetiştiren Bigalı, resim sanatının felsefi ve teknik yönlerini inceleyen Resim Sanatı adlı kitabıyla literatüre de çok önemli bir katkı sağladı.

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Yurtiçinde ve yurtdışında 50’nin üzerinde sergi açan Bigalı’nın eserleri, birçok resmi ve özel koleksiyonda yer alıyor: “Meydan” ve “Yağmur” başlıklı tabloları, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Yaşantının Getirdikleri” odasında, “Horoz” adlı eseri “Hayvanlar Âleminden” odasında, “Kahve” adlı eseriyse Tat ve Sanat Sergisi’nde sanatseverler ile buluşuyor. Sanatçı, “renkli şehir senfonileri” olarak tanımlanabilecek yapıtlarında ilhamını, yaşamın sade ve yapmacıksız sahnelerinden alıyor.

Yağlıboyada olduğu kadar, suluboya ve desende de yaratıcılığın ve estetiğin zirvesine ulaşan bu değerli sanatçımızın hayatını ve çalışmalarını, 20 Şubat Perşembe günü BlackBox’ta, oğlu Ahmet Bigalı’dan dinleyeceğiz. BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.