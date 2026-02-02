Habertürk
Habertürk
        Şeref Yazıcı’nın mal varlıklarına el konuldu

        Yasa dışı bahis soruşturmasında, MASAK analizleri doğrultusunda Veysel Şahin ile irtibatı olduğu tespit edilen şüpheli Şeref Yazıcı'nın malvarlıklarına, banka ve kripto hesaplarına el konuldu; global şirketlerde bulunan yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkları donduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 18:19 Güncelleme: 02.02.2026 - 18:19
        Şeref Yazıcı'nın mal varlıklarına el konuldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheli Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheli Şeref Yazıcı’nın, yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasıyla '7258 Sayılı Yasaya Muhalefet’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; MASAK analizlerinde ortaya çıkan tespitler doğrultusunda, Şeref Yazıcı’nın haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheliye ait mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu. Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların ise hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu.

        Bursa merkezli 5 ilde 'Sarallar' operasyonu; 14 gözaltı

        BURSA'da bir iş yerine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırının ardından 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'Sarallar' organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli yakalandı. Saldırı anları, saniye saniye kameralara yansıdı. (DHA)

