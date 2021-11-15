Seren Akıska'dan 'Arasanda' 0:00 / 0:00

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İzmir'de yaşayan Seren Akıska, kendi yazdığı şarkılarını yeni nesil yayıncılık anlayışı ile sevenlerine sunmaya başladı. "Hasretim"den sonra şimdide "Arasanda" şarkısının akustik versiyonunu geçtiğimiz günlerde kendi YouTube kanalında yayımladı.

Seren Akıska'nın müzikal üretimlerinin ilki olan "Hasretim", geçtiğimiz günlerde "Ada Masalı" dizisinde kullanıldı. Sözü müziği ve düzenlemesi Akıska'ya ait şarkıda genç müzisyen flüt çaldı.

"Mühür", "Arasanda", "Melekler Bizimle" ve "Hasretim"in yer aldığı dört şarkılık EP'yi kendi müzik şirketinin etiketiyle yayımlayan Akıska, ikinci video klibini müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği Sude Bilge Demir'e düzenlemesi Sonat Sözer'e ait "Arasanda" şarkısının akustik versiyonuna Kubilay Kasap yönetmenliğinde çekilen video klip sanatçının kendi YouTube kanalında yayınlandı.