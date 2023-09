Seren Fosforoğlu'nun sülalesinde oyuncu olanlar;

• Renan Fosforoğlu

• Mualla Kavur

• Enis Fosforoğlu

• Aliye Rona

• Ferdi Merter

• Almula Merter

• Belkıs Dilligil

• Avni Dilligil

• Çiçek Dilligil

• Rahmi Dilligil

• Muazzez Arçay

• Adı geçen kişiler;

1914'ten itibaren çekilen Türk filmlerinin yaklaşık yüzde 5'inde rol aldı. Her yüz filmden 5'inin jeneriğinde Seren Fosforoğlu'nun sülalesinden birinin adı geçiyor.

Adı geçen kişilerin tiyatro çalışmalarını da katacak olursak Seren Fosforoğlu'nun sülalesi, 85 yıldır sinema ve tiyatroya damgasını vurdu.

• Hal böyle olunca sinema ve tiyatronun içine doğan Seren Fosforoğlu, başlarda babası Enis Fosforoğlu'nun istememesine rağmen kan çekimine karşı koyamadı.

Çocuk yaşlarda kendisini tiyatro sahnesinde, gençliğin erken dönemlerinde ise kamera karşısında buldu.

• Kariyerinin olgunluk döneminde bulunan Seren Fosforoğlu, konuk olduğu Habertürk HT Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

Seren Fosforoğlu, gerek şöhrete endeksli oyunculuk,gerekse özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

• Nasılsın Seren?

İyiyim. Seninle olduğum için hem rahatım hem de eski zor sorularını bildiğim için biraz heyecanlanyım.

• İzninle merhum baban Enis Ağabey ile bir anımı paylaşmak istiyorum. Ben öğrenciyken bir dergide çalışıyordum. Röportaj için tiyatroya gittim. Hem bazı harfleri söyleyemediğimden hem de çok ünlü olmasından dolayı Enis Ağabey’den çekiniyordum. “Neden içinden konuşuyorsun?” dedi. Ben de “Bazı harfleri söyleyemiyorum onun etkisi var” dedim. “Bunun üzerine çalıştın mı?” diye sordu. “Çalıştım, doktorlara da gittim ama çaresi yokmuş” dedim. “Dert etme. Sen böyle çok tatlısın. Aynen böyle devam et ama içinden konuşma. Bu, utanılacak bir durum değil ama haftada bir bana geleceksin, ben seni çalıştıracağım” dedi. Gidemedim ama bana orada bir özgüven aşıladı. Hiç unutmam o sözünü.

Beyazıt Öztürk de ‘R’leri söyleyemiyor ama kızlar bayılıyor.

• Enis Ağabey’in bende yeri her zaman çok ayrıdır. Bana o gün, özgüven aşıladı. Bir de “Ne zaman istersen tiyatroya gel” dedi.

Tabii biz seninle çok eskiden tanışıyoruz. Demin şöyle bir hesapladık; ben neredeyse 15 yaşındaymışım. Sen de o zaman daha okuyordun. Çok yıllar oldu...

• Allah, babanın mekânını cennet eylesin.

Amin. Çok özel bir insandı. Babamdan hep çok güzel bahsediliyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Karşılaştığı insanlarla hep çok güzel anıları var. Hep bir iz bırakmış, bir şey söylemiş, bir şey yapmış. Bu çok önemli.

• “Oyun oldukça gel mutlaka” diye beni tiyatrosuna davet etti. Giderdim ve cidden de sayesinde tiyatroda bir hayli oyun izlemişimdir. Bir anımı daha anlatayım: Ben daha küçük çocuğum, ‘Derbeder’ filmi vizyona çıktı. Mersin’de ortalık yıkılıyordu. O dönem şimdiki gibi erkenden bilet alınmıyordu. Bilet, seans öncesi gişeden alınıyordu.

Bilmeyen gençler için söyleyelim; 'Derbeder', babamın Ferdi Tayfur ve Canan Perver ile oynadığı bir filmdi.

Hayat inişli - çıkışlı hepimizin olduğu gibi... Hiçbir zaman çok düz gitmiyor. Biraz benim fazla iniyor, çıkıyor bu aralar. Çok şükür şu anda iyiyim. Yeni bir düzene, yeni bir hayata başladım. Biliyorsun 8 yaşında bir kızım var, Nil… O benim her şeyim. Beni hayata bağlayan şey. Öyle. Anneliğim önemli benim için.

• Çocuk ne yapsın? Anne, dede, büyükbaba, büyük nine oyuncu...

Bir de artık o kadar her şey değişti ki saçma sapan şeyler yaptığın zaman ünlü oluyorsun. Şu anda içi boş ünlü olma durumu var. Ben öyle bir yerde olma derdinde değilim. Babam da hep, “Ben maratoncuyum” derdi. Çok doğru söylüyormuş, kalıcı olmak, uzun koşmak önemli. Yoksa şu anda biri meşhur oluyor, hatta oynadığı roldeki ismiyle tanınıyor ama gerçek ismini bile bilmiyoruz. Sonradan kaybolup gidiyor. Hangisi önemli? O zaman ben de öyle davrandığım için bu aileye layık olmaya çalışıyorum demek ki… Çünkü bizim ailemizdeki herkes kalıcı olan, iyi işler yapan, akılda kalan isimler. Üzerimde mesleğe olan saygının bir yükü var. Onu hissediyorum. O isimlere layık olmak için yanlış bir şey yapmamak gerekiyor. Ben de zaten öyle bir insanım, beni tanıyorsun. Her zaman doğru dürüst yaşarım. Babam gençliğinde, yakışıklı döneminde gazinolardaki şovlarda zamanının Beyazıt Öztürk’ü, Okan Bayülgen’iymiş. Öyle ünlü ve kadınların çok beğendiği bir adamdı. Sonra kendini tiyatroya adadı. Televizyondan kazandığını tiyatroya yatırdı. Öyle bir ustaydı.

Televizyona iş yapmak istiyorum. Çok özledim. Bircan Usallı Silan ile çalışıyorum. Yenilerden çok kimseyi tanımıyorum. Bircan Abla da çok önemli bir isim. Benim çocukluğumu bilir. ‘Dört Yapraklı Yonca’nın menajeri, basın danışmanı, kitabı yazan, her şeyi… Dolayısıyla onunla bir şeyler yapmak istiyoruz. Sunuculuklarım oluyor, ara ara moderatörlüklerim oluyor. Kuzenim Almula Merter bir sosyal sorumluluk projesi yaptı. Bir ses tiyatrosu yapıyoruz onunla, kadın hikâyeleri... Şebnem Özinal, Arzu Yanardağ ve ben. Yine onun için de kendi yazdığım bir kadın hikâyesi var. Böyle işler yapıyorum.

Oyuncu olduklarını zannediyorlar Mehmet… Öyle bir şey ki “Oyuncu olmak istiyorum” diyor, derse geliyor ama Ferhan Şensoy ile Haldun Taner’i bile tanımıyor. Sen nasıl oyuncu olacaksın da bir de benden ders aldığını söyleyeceksin. Kitap okumuyorsun. Haydi neyse ama elinin altında bilgisayar var, bir araştır bunları. Artık ödev vermeye başladım. Sadece duygu çalıştırmak sadece tirat çalıştırmak değil benim için oyuncu koçluğu. Genel kültürü olması lazım. Gittiği yerde fark yaratması lazım. Sanatçının toplumun önünde olması, toplumu bir yere taşıması gerekirken şu an her şey tam tersi durumda. Sadece ünlü olma üzerine kurulu. “Abuk - sabuk laflar edeyim, ünlü olayım” derdinde olan çok kişi var. Biraz da işi sosyal medya da bozdu. Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar.

Bu böyle bir dönem herhalde ve geçecek diye düşünüyorum. Çünkü sanat her zaman kalıcıdır. Tiyatro ve sinema da öyle. Televizyonlara bakıp karar vermemek lazım. Geçecek, bu böyle bir dönem. İyiler kalacak. Zaten iyi olmazsan tiyatroda ya da sinemada kalman mümkün değil. Oralar er meydanı. Sadece genç ve güzel diye dizilerde oynatıyorlar. Geçenlerde öyle bir workshop yaptığımda öğrencilerden biri geldi ve sohbet etmek istedi. “Hocam ben ünlü olmak istiyorum, oyuncu olmak istiyorum, param da var. Ne yapabilirim?” dedi. “Nasıl yani? Dizide oynamak için para mı vereceksin? Nasıl bir şey bu?” dedim. Kafalar böyle olmuş. Sosyal medya da biraz bozdu işi... Videolar çekiyorlar. Herkes oyuncu, herkes video çekiyor.

Yaşanması gerekiyormuş, yaşadım... "Geçti gitti" diyorum. Zaman olarak düşündüğümde "Keşke yaşamasaydım" diyebilirim, 4 senem gitti. Öyle bakınca üzülüyorum ama onun da bana kattığı mutlaka bir şeyler vardır. Karşımıza çıkan her insan bir öğretmen bize. Her yaşadığımız olaydan dönüp baktığımızda bir şey öğreniyoruz ve değişiyoruz. İnşallah bazı konularda değişmişimdir.

"BİR BAKMIŞSIN KURBANA DÖNÜŞÜYORSUN"

• Örneğin özellikle hangi konularda değişmişsindir?

İlişkilerde çok kurtarıcı rolü oynamamak lazım. O kurtarıcı rolü oynadığın zaman bir bakıyorsun kurbana dönüşüyorsun.

• Sen istediğin kadar öğrendiğini söyle. Bir sonrakinde yine konuşalım.

Yok, kızım artık izin vermiyor. “Bir sonraki yok” diyor. Geçen gün tatile gitmiştik. “Şimdi sen boşandın ya, herkes seninle ilgileniyor. Ben ajanstan birini tutacağım sevgilin zannetsinler, kimse yanına yaklaşamasın” diyor. 8 yaşındaki çocuğun söylediğine bak. Evlilik, bana kızım tarafından yasaklandı.

REKLAM

• Büyük konuşma, daha çok gençsin.

Şaka bir yana benim kızım var artık. Önceliğim her zaman öyleydi. Bu son evliliğimde de kızım istemeseydi ve bu kadar çok sevmeseydi, eski eşim de onu o kadar çok sevmeseydi zaten evlenmezdim. Onların o ilişkisini gördüğüm için ben bu kararı vermiştim. Yoksa gerek yok artık, benim çocuğum var.

• Hakkında hayırlısı olmasını dileyelim...

Amin.... Dediğim gibi ilişkilerde lütfen kimseyi kurtarmaya çalışmayın. Herkes kendini kurtarsın. Çok güzel bir laf vardır ya “Önce can sonra canan” Ben yoksam zaten karşıdaki kişi de yoktur anlamındadır ama bazı insanlarda istese de istemese de içten gelen bir şey oluyor. İki tarafın da çaba sarf etmesi lazım. Yardımcı olduğun zaman o da çaba sarf edecek. İlişkiyi kurtarmak istediğimde o da kurtarmak için uğraşacak. Önceliğim her zaman kızım. Zaman zaman ki büyük aşkım mesleğimin bile önüne geçti kızım. Dolayısıyla annelik her şeyden önce geliyor.