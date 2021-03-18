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Seren Serengil kimdir? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil evli mi, eşi kim?

Magazin dünyasının tanıdık isimlerinden Seren Serengil sosyal medyanın gündeminden de magazin gündeminden de düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Seren Serengil araştırılıyor. Seren Serengil kimdir? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil evli mi, eşi kim?

Seren Serengil kimdir? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil evli mi, eşi kim?

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden biri yine Seren Serengil oldu. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında yaptığı yorumlarla sık sık tepki çeken Seren Serengil'in hayatı ve şarkıları araştırılıyor. Seren Serengil kimdir? Seren Serengil kaç yaşında? Seren Serengil evli mi, eşi kim?

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil İle Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

SEREN SERENGİL HAPİS CEZASI

Bir süre hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programını Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunmuştur. Bu programda şarkıcı Gülben Ergen hakkında yaptığı yorumlar üzerine Ergen tarafından kendisine dava açıldı ve Ekim 2017'de İstanbul'da bir mahkeme, Serengil'in altı ay süreyle şarkıcıya "30 metreden fazla yaklaşmaması, hakaret etmemesi ve şiddet uygulamaması" kararını verdi. Bu kararın ilgili süre içinde delindiğini öne süren Ergen davayı tekrarlayınca mahkeme, Ocak 2018'de Serengil'i üç gün hapis cezasına çarptırdı.

Mayıs 2018'de Yaşar İpek ile evlenen Serengil, hamileliğini Ağustos 2019'da açıkladı. Aynı ayda, Serengil aldığı boşanma kararını sosyal medya hesabından duyurdu. 1 Eylül 2019'da Serengil, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Beyaz TV'de hafta içi yayınlanan ''Söylemezsen Olmaz'' adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

SEREN SERENGİL'İN ESKİ EŞLERİ

Ozan Kaçmaz
Evlilik: 2000; Boşanma: 2002

Cengiz İmren
Evlilik: 2002; Boşanma: 2005

Musa Aytun
Evlilik 2006; Boşanma: 2010

Yaşar İpek
Evlilik 2018; Boşanma 2020

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