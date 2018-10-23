Seren Serengil-Yaşar İpek çifti: Tüp bebek düşünüyoruz

Seren Serengil-Yaşar İpek çifti, önceki akşam Yeniköy'deki bir balıkçı çıkışı görüntülendi. "Bebek düşünüyor musunuz?" sorusuna Yaşar İpek, "Şu anda çalışmalara başladık. Henüz ortada bir şey yok ama tüp bebek düşünüyoruz, bunun için hazırız" cevabını verdi