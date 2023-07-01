Ünlü oyuncu, kısa süren Bodrum tatilinin ardından İstanbul'a doğru yola çıktı. Sarıkaya, Milas - Bodrum Havalimanı'nda gazetecilerin birlikte görüntülendiği erkek arkadaşının kim olduğu yönündeki soruya "Güzel bir tatil yaptım, Yunanistan da Bodrum da çok keyifli geçti. Sektörden bir arkadaşım. Hayatımda kimse yok" şeklinde cevap verdi.