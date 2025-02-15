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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinden, Sevgililer Günü paylaşımı

        Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinden, Sevgililer Günü paylaşımı

        Bir süredir birlikte olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı sevgilisi Mert Demir'den, uzun aradan sonra paylaşım... Sarıkaya ile Demir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü öpücükle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:39
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        Öpücüklü Sevgililer Günü paylaşımı
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        Mert Demir ile Serenay Sarıkaya hakkında daha önce 'reklam aşkı' yaşadıkları iddia edilmiş, hatta ünlü şarkıcının aşk yaşaması için bir iş insanından 5 milyon euro aldığı öne sürülmüştü. Çift hakkında sık sık ayrılık haberleri çıksa da, ikili paylaşımlarıyla bu iddiaları yalanladı.

        14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşklarını gözler önüne seren çift, romantik anlarını sosyal medyada paylaştı. Mert Demir, Serenay Sarıkaya’yı öpücüklere boğduğu anları takipçileriyle paylaşırken, Sarıkaya da bu kareleri kendi hesabında yeniden yayımladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #serenay sarıkaya
        #Mert Demir
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