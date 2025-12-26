Serenay Sarıkaya’dan, Mert Demir'e: İyi ki doğdun kral!

Şarkıcı Mert Demir, 32'nci yaşına bastı. Serenay Sarıkaya, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Sarıkaya, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafına; "İyi ki doğdun kral! Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım..." notunu düştü.

Sarıkaya, paylaşımında Mert Demir’in "Hiçbir Işık Yok" adlı şarkısına da yer verdi.

Çift, iki yıldır birliktelik yaşıyor.