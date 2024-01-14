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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Sergen Yalçın: 1 puan üzücü - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Sergen Yalçın: 1 puan üzücü

        Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmak için çok mücadele verdiklerinin altını çizerek, "1 puanla ayrılmak bizim tarafımızdan üzücü oldu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 19:28 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:28
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        Sergen Yalçın: 1 puan üzücü
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        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, Antalyaspor adına çok iyi bir müsabaka olduğuna değinerek, “Tamamen bizim kontrolümüzde, oyunu bizim yönlendirdiğimiz, pozisyonlar bulduğumuz, çok pozitif oyun oynamaya çalıştığımız oyuncularımız sürekli üretmeye çalıştığı sürekli ekstra şeyler yapma çalıştı. Kazanmak adına çok mücadele verdik. Tabii 1 puanla ayrılmak bizim tarafımızdan üzücü oldu. Ama oyuncularımı bu mücadelelerinden dolayı, oyun anlayışını yavaş yavaş benimsemelerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. 3 maçlık periyottur buradayız. Çok antrenman yapma zamanımız olmadı. Sürekli maç oynayarak takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Bu da çok kolay olmuyor. Zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

        Yalçın, 17 Ekim Çarşamba günü kupada Pendikspor karşılaşmasına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacaklarını belirterek, bu turu geçmeleri halinde kupada bir hedefi konuşabileceklerini belirtti.

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