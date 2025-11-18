Sergen Yalçın'dan anjiyo sonrası açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Yalçın, operasyon sonrasında kendisini arayarak ya da mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Tecrübeli teknik adam paylaşımında, "Geçirmiş olduğum operasyonun ardından arayarak ve mesaj göndererek yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlık durumum gayet iyi. Hepinize sevgiler." ifadelerini kullandı.